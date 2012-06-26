به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب ظهر سه شنبه در اولین همایش بهره وری که در مقر نیروی انتظامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: نیروی انتظامی بعد از انقلاب اسلامی به ویژه در سال های اخیر گام های موثری در خصوص علم و دانش پژوهی برداشته و زمینه برای یک تحول علمی عظیم در ناجا مهیا شده است.

وی یادآورشد: پلیس جمهوری اسلامی امروز به جایگاه ویژه ای در میان کشورهای دنیا دست یافته و با ارائه الگویی نوین، نوید بخش پلیس مقتدر و حافظ کرامت، حقوق و ارزش های انسانی در دنیاست.

فرمانده انتظامی استان قزوین با تبیین اهمیت بهره وری در کارکرد سازمان ها، موسسات، اماکن عمومی و خصوصی عنوان کرد: دوری از دانش بهره وری زمینه ساز آسیب جدی در جامعه است و لازم است با ارائه آموزش های صحیح از نیروی انسانی و منابع خود به بهترین وجه استفاده کنیم.

وی یکی از مهمترین اولویت های بهره وری را استفاده بهینه از منابع انسانی دانست و تصریح کرد: خلاقیت، نوآوری و استفاده از امکانات زائیده نیروی انسانی توانمند و متخصص بوده و برنامه ریزی مناسب در این خصوص زیر بنای هر اقدام موثر دیگری است.