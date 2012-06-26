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۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۲

سردار جعفری نسب:

استفاده بهینه از منابع انسانی و توجه به بهره‌وری موجب تحول در نیروی انتظامی شده است

استفاده بهینه از منابع انسانی و توجه به بهره‌وری موجب تحول در نیروی انتظامی شده است

قزوین- خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: با رویکردهای علمی و استفاده بهینه از منابع انسانی زمینه انتقال بهره وری و تحول در نیروی انتظامی شده است.

 به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب ظهر سه شنبه در اولین همایش بهره وری که در مقر نیروی انتظامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: نیروی انتظامی بعد از انقلاب اسلامی به ویژه در سال های اخیر گام های موثری در خصوص علم و دانش پژوهی برداشته و زمینه برای یک تحول علمی عظیم در ناجا مهیا شده است.
 
وی یادآورشد: پلیس جمهوری اسلامی امروز به جایگاه ویژه ای در میان کشورهای دنیا دست یافته و با ارائه الگویی نوین، نوید بخش پلیس مقتدر و حافظ کرامت، حقوق و ارزش های انسانی در دنیاست.
 
فرمانده انتظامی استان قزوین با تبیین اهمیت بهره وری در کارکرد سازمان ها، موسسات، اماکن عمومی و خصوصی عنوان کرد: دوری از دانش بهره وری زمینه ساز آسیب جدی در جامعه است و لازم است با ارائه آموزش های صحیح از نیروی انسانی و منابع خود به بهترین وجه استفاده کنیم.
 
وی یکی از مهمترین اولویت های بهره وری را استفاده بهینه از منابع انسانی دانست و تصریح کرد: خلاقیت، نوآوری و استفاده از امکانات زائیده نیروی انسانی توانمند و متخصص بوده و برنامه ریزی مناسب در این خصوص زیر بنای هر اقدام موثر دیگری است.     
کد مطلب 1635801

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