تسهيلات بانكي و مسكن خانواده هاي شاهد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، بر اساس بند ك تبصره 2 لايحه بودجه سال 84، مبلغ تسهيلات بانكي براي خانواده هاي معظم شاهد (شامل پدر ، مادر ، فرزندان و همسر) مفقودان ، آزادگان و جانبازان براي شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت تا يكصد و بيست ميليون ريال و براي ساير شهرها تا يكصد ميليون ريال با كار مزد چهار درصد مي باشد.

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تامين مسكن خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين بر مبناي قيمت منطقه اي سال 1369 و اولين سال قيمت منطقه اي براي زمين هايي كه قيمت سال 69 ندارد با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران اقدام نمايد.

طبق اين بند خانواده هاي شهدا، آزادگان وجانبازان ازپرداخت هزينه هاي آماده سازي معاف و اين هزينه برعهده وزارت مسكن و شهرسازي است.

خانواده شاهد شامل پدر ، مادر ، فرزندان و همسر جانبازان و آزادگان عضو تعاوني هاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين خانواده هاي شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر و آزادگان ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند مي توانند با ارايه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي نهادهاي مربوط) بدون ارايه سند ملكي ، تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند.

نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1384 به تعداد چهل هزار نفر از آزادگان ، خانواده هاي معظم شهدا شامل (پدر، مادر، فرزند و همسر) مفقودان و جانبازان چهل درصد و به بالا تسهيلات مسكن اعطا نمايد.