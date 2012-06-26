به گزارش خبرنگار مهر،‌ همزمان با برگزاری جشن یک سالگی رادیو نمایش، برنامه رادیویی "پرانتز باز" به همین مناسبت در محوطه فرهنگسرای اندیشه به صورت زنده در میان مخاطبان اجرا شد.

آغازین بخش برنامه پخش جمله همیشگی مارال دوستی سردبیر و تهیه کننده برنامه بود: زندگی پر از پرانتزهای مهمه اجازه بدین پرانتز خبر رو ما باز کنیم!

در این مراسم قرار بود تمام مجریانی که در این مدت برنامه را اجرا کردند، حاضر باشند که از آن جمله عطا عمرانی، امیرحسین رستمی و مسعود فروتن اول وقت در میان جمع حضور داشتند.

دوستی اجرای برنامه را اینطور شروع کرد: باز بسم الله الرحمن الرحیم عاشقی هم عاشقی‌های قدیم. بگذارید اول به "بیننده‌های" پرانتز باز سلام کنم!

دوستی در ادامه به هنرمندانی که قرار است در برنامه حاضر باشند اشاره کرد و گفت کامران تفتی از چهار بعد از ظهر به او گفته سوار موتور است و دارد به سرعت خودش را می‌رساند!

بعد از آن فروتن روی سن آمد و او که اجرای برنامه‌ دوشنبه‌های "پرانتز باز" را بر عهده دارد، خود را یک تماشاگر حرفه‌ای تئاتر و نسل خود را از افرادی معرفی کرد که خاطره سلطان و شبان و آینه و جک و لوبیای سحرآمیز را در ذهن دارند.

فروتن بعد از این امیرحسین رستمی را برای حضور در صحنه دعوت کرد و از او درباره سن و سال و مدت زمانی که برای بازیگر شدن تلاش کرده سوالاتی پرسید و به بینندگان نیز اعلام کرد امروز در پیامک‌هایشان برای برنامه یک شعار انتخاب کنند.

پسرم کنارم باشد سنم لو می‌رود

رستمی هم با اشاره به اینکه هنوز نقش جوانان 24 ساله را بازی می‌کند از گفتن سنش طفره رفت تا اینکه سرانجام اعلام کرد بهمن ماه وارد 37 سالگی می‌شود و اگر با پسرش به خیابان برود همه از سنش باخبر می‌شوند! او همچنین از بازی در یک سریال خبر داد که نمی‌تواند اطلاعات دقیقی درباره آن ارائه کند.

هنرمندان دیگر منصور ضابطیان، وحید رونقی و خاطره حاتمی بودند که تا این لحظه به مراسم پیوسته بودند.

اجرای گروه موسیقی نوا یکی از بخش‌های جذاب این مراسم بود. این گروه که طبق گفته عماد عامری سرپرست آن پیش از این گروه آوازی تهران نام داشت و اعضای آن بعد از یک جدایی دوباره دور هم جمع شده‌اند، از هیچ آلت موسیقی استفاده نمی‌کنند و تمام موزیک مدنظر را با صدای خود تولید می‌کنند.

مارال دوستی توضیح داد از آنجایی که شنوندگان ثابت برنامه همواره درباره نحوه اجرای این موسیقی و نام و نشان هنرمندان آن سوال کرده‌اند آنها را برای اجرای زنده در برنامه دعوت کرده است.

با اتمام اجرای گروه آوا منصور ضابطیان اجرای ادامه برنامه را بر عهده گرفت. او پس از گپ کوتاهی با اعضای گروه موسیقی اعلام کرد بسیار دشوار است از یک بازیگر خوش تیپ بخواهد کنارش قرار بگیرد و حضورش او را تحت شعاع قرار دهد اما ناچار است از عطا عمرانی برای حضور در روی سن دعوت کند!

فقط پزشک داروخانه می‌تواند خط دوستی را بخواند

عمرانی نیز موسیقی اجرا شده را یکی از آثار مورد علاقه خود معرفی کرد. ضابطیان نیز در ادامه گفت: به ویژه که آن را در کمال آرامش شنیدی و نگران نبودی که آیا متن‌های مارال دوستی به دستت می‌رسد یا نه؟ و آیا می‌توانی خط او را بخوانی یا نه! عمرانی: به ویژه با خط خوبش! ضابطیان: بله شبیه پزشکان می‌نویسد. باید ببریم داروخانه تا برایمان بخوانند!

دوستی در ادامه اعلام کرد پیش از آنکه تلفنش خاموش شود کامران تفتی پنج دقیقه با مراسم فاصله داشته.

در ادامه او از اولین باری که "پرانتز باز" روی آنتن رفته، نام برد و پیش از آنکه از اولین کسی که برنامه را اجرا کرده نام ببرد از همه خواست او را تشویق کنند و بعد از خاطره حاتمی خواست به سن بیاید. از آنجایی که سن روی چند تخته لرزان بنا شده و عبور از راه پله آن نیز دشوار بود، حاتمی ترجیح داد به خاطر کفش پاشنه بلندش از همان پایین برنامه را اجرا کند، اما بعد تصمیمش عوض شد و با کمک دوستی روی سن آمد.

او که به تازگی از سفر حج برگشته بود و رفتن به این سفر را برای همه آرزو می‌کرد، گفت: مهم نیست که کسی خطش خوب باشد یا نه و مهم این است که چه می‌نویسد. دوستی بداهه نویس بسیار خوبی است و متن‌های زیبایی می‌نویسد.

تفتی با موتور رسید

حاتمی در حال صحبت بود که تفتی از سمت چپ سن بالا آمد و دوستی و حاتمی و البته مخاطبان حاضر را غافلگیر کرد.

بعد از این گفتگو میان تفتی و حاتمی ادامه پیدا کرد و بازیگر سریال "راه طولانی" در پاسخ به اینکه آیا تابه حال تپق زده یا نه با قاطعیت جواب منفی داد. او از این تجربه ابراز خوشحالی کرد و گفت قبل از اولین اجرایش سه لیوان آب قند خورده است.

از آنجایی که "پرانتز باز" سه شنبه‌ها با حضور خبرنگاران اجرا می‌شود تفتی از مسعود نجفی، علی زادمهر، نیما حسنی نسب، احسان رحیم زاده، مریم عرفانیان و پریچهر باقری خبرنگارانی که با برنامه همکاری دارند دعوت کرد و با آنها گپ زد.

بعد از آن وحید رونقی مجری پنجشنبه‌های "پرانتز باز" به روی سن آمد و در گفتگو با تفتی از خاطرات خود در اجرای این برنامه سخن گفت.

نکته جالب اینکه قدرت تفتی در اجرا مورد استقبال حاضران قرار گرفت و برخی از هنرمندان نیز پیشنهاد دادند او بیشتر از قبل به اجرای رادیویی توجه کند. او هم تشکر کرد و به شوخی گفت به زودی بازیگران رادیو را قبضه خواهند کرد!

اعلام پرمخاطب‌ترین برنامه‌های اجرا شده از آخرین بخش‌های مراسم بود. برای مثال دوستی اعلام کرد برنامه منصور ضابطیان در جشنواره فیلم فجر پرمخاطب ترین برنامه جشنواره شده و از دیگر افرادی که اجرایشان با پیامک‌های بسیاری همراه بوده، نام برد.

رضا یزدانی نیامد

گرچه رستمی از خاطرات اجرای کمی بالاتر تعریف کرده و گفته بود رضا یزدانی همیشه در دقیقه نود به موقع خودش را می‌رسانده اما تا انتهای برنامه که با گرفتن عکس یادگاری به پایان رسید خبری از او نشد.

البته پس و پیش از گرفتن عکس مخاطبان برنامه در حال امضا گرفتن از عطا عمرانی، امیرحسین رستمی و خاطره حاتمی بودند و سر منصور ضابطیان هم بسیار شلوغ بود و تعدادی از حاضران از او به خاطر برنامه "رادیو هفت" تشکر می‌کردند.

"پرانتز باز" شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۹ تا 19:30 به صورت زنده روی‌ آنتن شبکه رادیویی نمایش می‌رود.