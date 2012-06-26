درآمد میلیاردی پسته های وحشی/ درختان بنه اشتغالزایی می کنند

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ثلاث باباجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بهره برداری درختان بنه و برداشت شیره خام سقز از عرصه های منابع طبیعی این شهرستان خبر داد.

جزا کریمی افزود: تعداد درختان بنه(پسته وحشی) که در حوزه شهرستان ثلاث باباجانی واقع شده است حدود 45000 اصله است.

وی اضافه کرد: هر دو سال یکبار تعداد 300 نفر در حوزه شهرستان ثلاث باباجانی در این ارتباط به کار گرفته می شوند.

کریمی در این رابطه عنوان کرد: هر نفر به طور متوسط 150 کیلوگرم شیره خام سقز از درختان بنه برداشت می کنند.

وی افزود: قیمت هر کیلو شیره سقز در محل حدود 30000 تومان ارزش دارد و درآمد هر فرد بنه کار تا پایان دوره کاری حدود چهار میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود.

کریمی درآمد کل حاصل از بنه این شهرستان را سالانه مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 350 میلیون تومان ذکر کرد و گفت: از هر اصله درخت بنه به طور متوسط حدود یک کیلو شیره خام سقز استحصال می شود.

وی مناطق دارای درخت بنه را شامل دولی دره، خانه شور، دهستان، زمکان، کوه گاری و دشت حر دانست.

وی در پایان خاطر نشان کرد: سطح عرصه های منابع طبیعی این شهر ستان حدود 86 هزار هکتار و سطح جنگلی این شهر ستان حدود 64 هزار هکتار می باشد.