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۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۳

درآمد میلیاردی پسته های وحشی/ درختان بنه اشتغالزایی می کنند

درآمد میلیاردی پسته های وحشی/ درختان بنه اشتغالزایی می کنند

ثلاث باباجانی - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ثلاث باباجانی گفت: درآمد حاصل از درخت های "بنه" برای این شهرستان سالانه بیش یک میلیارد تومان است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ثلاث باباجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بهره برداری درختان بنه و برداشت شیره خام سقز از عرصه های منابع طبیعی این شهرستان خبر داد.

جزا کریمی افزود: تعداد درختان بنه(پسته وحشی) که در حوزه شهرستان ثلاث باباجانی واقع شده است حدود 45000 اصله است.

وی اضافه کرد: هر دو سال یکبار تعداد 300 نفر در حوزه شهرستان ثلاث باباجانی در این ارتباط به کار گرفته می شوند.

کریمی در این رابطه عنوان کرد: هر نفر به طور متوسط 150 کیلوگرم شیره خام سقز از درختان بنه برداشت می کنند.

وی افزود: قیمت هر کیلو شیره سقز در محل حدود 30000 تومان ارزش دارد و درآمد هر فرد بنه کار تا پایان دوره کاری حدود چهار میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود.

کریمی درآمد کل حاصل از بنه این شهرستان را سالانه مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 350 میلیون تومان ذکر کرد و گفت: از هر اصله درخت بنه به طور متوسط حدود یک کیلو شیره خام سقز استحصال می شود.

وی مناطق دارای درخت بنه را شامل دولی دره، خانه شور، دهستان، زمکان، کوه گاری و دشت حر دانست.

وی در پایان خاطر نشان کرد: سطح عرصه های منابع طبیعی این شهر ستان حدود 86 هزار هکتار و سطح جنگلی  این شهر ستان حدود 64 هزار هکتار می باشد.

کد مطلب 1635838

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