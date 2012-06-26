برنامه پزشک خانواده در نشست مشترک نظام پزشکی و وزارت بهداشت بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه نمایندگان پزشکان عمومی،‌ علوم آزمایشگاهی، ‌داروسازی و مامایی سازمان نظام پزشکی به تبیین دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در خصوص اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع پرداختند.

بنابراین گزارش، دکتر محمد شریعتی رییس ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده، در این جلسه اظهار داشت: برنامه پزشک خانواده یک برنامه زنده است و به طور مرتب در حال بازنگری است.

وی افزود: این برنامه یک وظیفه ملی است و برای رسیدن به اهداف خود در این طرح باید شفاف عمل کنیم که این امر با اتحاد و تعامل خوب بین سازمان های بیمه، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت تحقق می یابد.

شریعتی تصریح کرد: به منظور اطلاع رسانی و آگاهی به مردم با صدا و سیما همکاریهای خوبی صورت گرفته که بزودی اجرایی می شود.

بنابراین گزارش، در این نشست مقرر گردید طی جلسه مفصل تر دیگری، دیدگاهها و نقطه نظرات سازمان نظام پزشکی با مدیران برنامه پزشک خانواده مورد بحث و بررسی و نتجه گیری قرار گیرد.