حسن ناهيد نوروز امسال موسيقي ايراني را به انگليس و فرانسه مي برد

"حسن ناهيد" نوازنده ني در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: نوروز امسال به همراه گروهي از موسيقيدانان ايراني كه در خارج از ايران زندگي مي كنند به اجراي قطعات موسيقي ايراني مي پردازيم.

وي افزود: دكتر نيل فروشان نوازنده سنتور، علي ترشيزي نوازنده تنبك، جمشيد رضايي خواننده و من ، اعضاي اين گروه را تشكيل مي دهيم. اين افراد كه در شهر لندن اقامت دارند، از فعالان موسيقي ايراني در انگليس هستند.

ناهيد در ادامه در مورد قطعات انتخابي براي اجرا گفت: رپرتواري از موسيقي سنتي را كه اغلب در بداهه نوازي و همچنين بازخواني آثار قديمي است، انتخاب كرده ايم. همچنين در نوروز در كشور فرانسه نيز به همراه يك گروه ايراني اجراي قطعات خواهيم داشت.