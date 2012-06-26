کارگران در معرض خطر "سیلیکوزیس" در بهمئی شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فضلی افزود: "سلیکوزیس" نوعی بیماری مربوط به سیستم تنفسی است که کارگران شاغل در کارگاه های سنگ و ماسه، تیرچه بلوک، معدن کاری، سنگ بری و مواردی از این قبیل را تهدید می کند.

وی بیان داشت: با شناسایی این کارگاه ها در شهرستان بهمئی، 70نفر از کارگران برای انجام معاینه به پزشک معرفی شده اند.

فضلی عنوان کرد: سلامت تمامی افراد معرفی شده به تایید پزشکان متخصص رسیده است.

وی افزود: بیماری سیلیکوزیس با عوارضی مانند تنگی نفس، سرفه، لاغری و ضعف عضلات همراه است که به صورت تدریجی سبب تخریب ریه شده و روش های درمانی این بیماری نیز محدود است.

این کارشناس بهداشت حرفه ای اظهار داشت: مهم ترین نکته در زمینه درمان، عدم مواجهه فرد بیمار با عوامل تشدید کننده بیماری است که با پیشگیری به موقع و افزایش بهداشت محیط کار، می توان از عواقب نامطلوب آن پیشگیری کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه کارگران کارگاه های سنگ شکن، تیرچه بلوک، مصالح ساختمانی، نجاری، سنگ بری، جوشکاری و دامپروری، علاوه بر سلیکوزیس در معرض آلودگی صوتی، غبار و عوامل میکروبی قرار دارند، برنامه های آموزشی پیشگیری از سیلیکوزیس، بهداشت کشاورزی، کنترل صدا و گرد و غبار برای این افراد طراحی و تدوین شده است.

فضلی با اشاره به برنامه های مرکز بهداشت حرفه ای در طول سه ماهه اول سال جاری تصریح کرد: از ابتدای سال جاری 90درصد کارگاه های شهرستان بهمئی بازدید و پس از سرشماری، کارگاه های در معرض خطر بیماری سیلیکوزیس را تحت پوشش قرار خواهیم داد.

وی افزود: از دیگر برنامه های این مرکز در این رابطه، اجرای برنانه های صداسنجی و نورسنجی در کارگاه های شناسایی شده است.