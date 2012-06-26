مازندران میزبان کارگاه آموزشی عکاسی دیجیتال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی معصومی گرجی اظهار داشت: این کارگاه با حضور هنرمندان عکاس استان و اساتید دانشگاه به نامهای مسعود افشانی و داریوش محمدخانی، با هدف ارتقا سطح دانش بصری و فنی هنرمندان متعهد در استان، جهت تولید آثار فاخر ارزشی برگزار می شود.

وی افزود: این همایش و کارگاه آموزشی در سه بخشِ آموزش عکاسی دیجیتال، نورپردازی و آموزش نرم افزارهای نوین، با همکاری شرکت نورنگار برگزار خواهد شد.

معصومی گفت: همراه با برگزاری این کارگاه نمایشگاه تخصصی از تجهیزات و لوازم عکاسی دیجیتال در گالری خانه سوره این مرکز برپا می شود.

وی بیان داشت: افراد جهت حضور در این همایش و کارگاه می توانند به ساری، میدان امام، بلوار دانشگاه ، حوزه هنری مازندران مراجعه کنند.