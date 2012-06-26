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۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

معصومی اعلام کرد:

مازندران میزبان کارگاه آموزشی عکاسی دیجیتال شد

مازندران میزبان کارگاه آموزشی عکاسی دیجیتال شد

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری مازندران گفت: دومین همایش و کارگاه آموزشی عکاسی دیجیتال و نورپردازی در ساری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی معصومی گرجی اظهار داشت: این کارگاه  با حضور هنرمندان عکاس استان و اساتید دانشگاه به نامهای مسعود افشانی و داریوش محمدخانی، با  هدف ارتقا سطح دانش بصری و فنی هنرمندان متعهد در استان، جهت تولید آثار فاخر ارزشی برگزار می شود.

وی افزود: این همایش و کارگاه آموزشی در سه بخشِ آموزش عکاسی دیجیتال، نورپردازی و آموزش نرم افزارهای نوین، با همکاری  شرکت نورنگار برگزار خواهد شد.

معصومی گفت: همراه با برگزاری این کارگاه نمایشگاه تخصصی از تجهیزات و لوازم عکاسی دیجیتال در گالری خانه سوره این مرکز برپا می شود.

وی بیان داشت: افراد جهت حضور در این همایش و کارگاه می توانند به ساری، میدان امام، بلوار دانشگاه ، حوزه هنری مازندران مراجعه کنند.

کد مطلب 1635847

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