21 محقق اروپايي در همايش بين المللي نگارگري ايران حضور دارند

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، شراره صالحي، دبير نخستين همايش بين المللي شاهكارهاي نگارگري ايران، ضمن بيان اين مطلب، معرفي و شناساندن ميراث فرهنگي را يكي از تاثيرگذارترين مسائل درحوزه هنر دانست.

شراره صالحي گفت: تحقيق و مطالعه در زمينه نگارگري ايراني نشان مي دهد كه هنرمندان همواره به سير وسلوك هاي معنوني پاي بند بوده اند و مي توانند پاسداران خوبي جهت نگهداري گنجينه هاي هنري باشند.

براساس گفته هاي وي دو سال تلاش مداوم دست اندركاران دراين همايش به بارنشست. به طوري كه در حال حاضر 21 محقق و هنرمند معروف از كشورهايي چون فرانسه ، انگليس ، تركيه ، روسيه و ايتاليا در اين همايش شركت دارند.

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر، در كنار فرهيختگان اروپايي ده دانشمند ايراني برجسته نيز حضور دارند كه عشق و فداكاري اشان جهت ارتقا نگارگري ايراني ، مبين هنر دوستي آنهاست.

درون مايه هاي عرفاني ومعنوي نگاره هاي ايراني هر مخاطبي را به تامل در ژرفناي هنر پيشينيان وا مي دارد و نشان مي دهد كه گنجينه هنر ايراني همچنان در ميان ايرانيان به خوبي پاسداري و حفظ مي شود.