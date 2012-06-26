مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوا /اختصاص یک میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز اورژانس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا و مقابله با پدیده گردوغبار استان تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور محمودی معاون عمرانی استاندار تهران و دبیری اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران انجام شد بر موضوع انجام بندهای مصوب برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران که قبلاً‌ به دستگاههای اجرایی و نظارتی استان ابلاغ شده بود تأکید شد.

رسول علی اشرفی پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و دبیر کارگروه با اشاره به مصوبه مورخ شانزدهم اسفند ماه سال 90 هیأت دولت در خصوص 22 بند برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران و هفت کلانشهر دیگر اظهار داشت: با توجه به اهمیت کار دبیرخانه کارگروه موضوع نامه های ارسالی به دستگاههای اجرایی استان در خصوص تکالیف مربوطه را مطابق با مصوبه ابلاغی هیئت دولت پیگیری مستمر خواهد کرد. لذا شایسته است دستگاههای اجرایی مطابق نامه های ارسالی به تکالیف قانونی خود توجه ویژه داشته و نسبت به تحقق اهداف آن کوشا باشند.

وی با تأکید مجدد بر لزوم اجرای بند به بند این مصوبه توسط مبادی ذیربط گفت: در جلسه قبل کارگروه تعدادی از این بندها مورد بررسی قرار گرفت و تکالیف جزء به جزء دستگاههای مربوطه مورد تجزیه و تحلیل کارشناسی واقع شد و در جلسات کارگروه مابقی این بندها و اقدامات انجام شده پیگیری خواهد شد.

علی اشرفی پور از ارائه طرح پیشنهادی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در خصوص تقویت و تجهیز بیشتر مرکز پایش آلودگی هوای استان تهران بر مبنای مصوبات شورای برنامه ریزی استان خبر داد و گفت :‌ بر اساس نظر استاندار تهران طرح پیشنهادی مذکور در این جلسه کارگروه ارائه و بررسی خواهد شد و در صورت تصویب کارگروه اعتبارات لازم از سوی استان برای تقویت این مرکز تخصیص خواهد یافت.

همچنین بررسی نیازمندیهای اورژانس تهران که در جلسه قبلی به کارگروه تقدیم شد در دستور کار اصلی این جلسه بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و دبیر کارگروه تجهیز هر چه بیشتر اورژانس تهران را برای آمادگی افزونتر در جهت پوشش امدادی به موقع و مناسب به شهروندان خصوصاً‌ در زمان وقوع پدیده گردوغبار و افزایش غلظت آلودگی هوا بسیار مهم و اساسی ارزیابی کرد.

به گفته وی، در این خصوص جهت تجهیز تعداد 6 اتوبوس آمبولانس اورژانس تهران مبلغ یک میلیارد ریال از محل اعتبارات استان برای سال 91 تصویب و مورد تائید قرار گرفت.

محمودی معاون عمرانی استاندار تهران نیز از عقد قرارداد با دانشگاههای خواجه نصیرالدین طوسی و صنعتی شریف بمنظور بررسی و تجزیه و تحلیل علمی در خصوص طرحهای پیشنهادی جهت کاهش آلودگی هوای تهران به عنوان برنامه های دیگر کارگروه خبر داد و گفت: هدف از این کار استفاده از ظرفیت و اطلاعات علمی دانشگاه و نخبگان دانشگاهی است و خروجی این بررسی ها مبنایی برای ارائه اطلاعات دقیق و مستند به شهروندان و اجرای صحیح تر کارها قرار خواهد گرفت. در این خصوص با توجه به قدمت اطلاعات گذشته ، فرصت خوبی فراهم شده تا با همکاری دانشگاه ها سهم منابع در تولید آلایندگی بخصوص ذرات معلق مشخص شود. همچنین پیشنهاد شد شرکت کنترل کیفیت آلودگی هوای شهرداری تهران شبیه این همکاری را با سایر دانشگاهها ازجمله دانشگاه تهران داشته باشد.

علی اشرفی پور هم از لزوم تشکیل جلسات با دستگاههای اجرایی به ویژه شهرداری تهران پیرامون بررسی و تعیین سهم انتشار توسط هر یک از دستگاهها در موضوع گردوغبار هوای استان خبر داد و تصریح کرد این کارگروه در ارتباط خوب با مراکز دانشگاهی و پژوهشی صرف نظر از تعیین سهم آلایندگی منابع، بدنبال معرفی و استفاده از فن آوری های نوین در مدیریت کاهش آلودگی هوا است.

بررسی طرح ارتقای سنجش و پایش کیفیت هوا و همچنین تجهیز و تکمیل مرکز مدیریت پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران از موضوعات اصلی این جلسه بود که مدیر مرکز پایش آلودگی هوا به ارائه این طرح پرداخت.

محمدرستگاری با اشاره به اهمیت تقویت مرکز مدیریت و پایش آلودگی هوای تهران گفت:‌ نصب ایستگاههای سنجش و پایش کیفیت هوا در شهرکهای صنعتی، نصب ایستگاههای کوچک مقیاس برای مناطق ویژه مانند تونلهای شهری و زونهای صنعتی، خرید تجهیزات شناسایی و اندازه گیری آزبست، مواد آلی فرار ، سنجش آلودگی صوتی، دستگاههای اندازه گیری امواج الکترومغناطیس از اولویتهای طرح ارتقاء ‌مرکز پایش است.

وی افزود : همچنین خرید نرم افزارهای مدل سازی،‌ایجاد واحد جمع آوری اطلاعات آلاینده های ناشی از منابع ثابت و متحرک جهت تصمیم گیری علمی و مدیریتی از دیگر نیازمندیهای مندرج در این طرح است.

لازم به ذکر است در این خصوص در مجموع تجهیز و ارتقاء‌مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست تهران نیاز به 34 میلیارد تومان اعتبار دارد که در جلسه کارگروه تصویب و تائید شد ، بطوریکه سقف 2 میلیارد تومان از آن برای سال 91 موردنیاز است. این جلسه 2 ساعت بطول انجامید.