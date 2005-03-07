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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۴۶

كاويان راد در گفت و گو با مهر:

نبايد به توليد آثار كوتاه و جشنواره اي اكتفا كرد

با سازماندهي توليدات ورود محصولات انيميشن ايران به بازارهاي جهاني امكانپذير خواهد شد.

"عليرضا كاويان راد" انيماتور، ضمن بيان اين مطلب درگفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مقايسه انيميشن ايران با ساير كشورهاي داراي سابقه دراين زمينه گفت: حضور انيماتورهاي  اروپايي در جشنواره هاي متعددي كه دراين قاره برگزار مي شود، خيلي امكان پذيرو ممكن است، ولي انيميشن سازهاي ايراني فاقد اين ارتباط و حضورها هستند. به همين خاطر ايراني ها كمتر مي توانند به روز باشند. اما نمي شود منكر توانايي ها و قابليت انيماتورهاي ايراني شد.

وي افزود: درگذشته كارگردان هاي شاخصي نظيرعلي اكبر صادقي و نورالدين زرين كلك با آثارخود در جشنواره هاي معتبري حضور پيدا كردند و باعث معرفي انيميشن ايران به ساير كشورها شدند.

وي درادامه افزود: فيلمسازان جوان و با استعداد زيادي وجود دارند، اگر آمارفيلمها و فيلمسازاني كه از دوره اول  تا چهارمين دوره جشنواره حضور داشتند را بررسي كنيم شاهد رشد چشمگيري از نظر كمي و كيفي خواهيم شد.

وي همچنين افزود: نبايد تمركز و توجه مان صرفا به توليدات كوتاه انيميشن و كارهاي  جشنواره اي معطوف شود، بدين گونه كه هر كدام از فيلمسازان در گوشه اي يك فيلم انيميشن بسازند. توليد انيميشن بايد سازماندهي بشوند و دراشل هاي بزرگ دست به توليدات انيميشن درسطح جهاني بزنيم.

وي افزود: اين امر با استفاده و سازماندهي درست و آموزش صحيح ميسر خواهد شد. عملا بايد به سمت سازماندهي انيميشن ايران به صورت علمي و روزآمد برويم، در نتيجه اين حركت باعث ورود به بازارهاي جهاني و تزريق سرمايه و رونق انيميشن در ايران مي شود.

كاويان راد در ادامه ضمن بيان اينكه ايران مي تواند سهم عمده اي در بازارهاي انيميشن در جهان داشته باشد گفت:  در حال حاضر كشورهاي هند، مالزي ، كره ، تقريبا بازار انيميشن دنيا را در انحصار خود درآورده اند.

به گزارش "مهر" كاويان راد  درجشنواره امسال با انيميشن قصه هاي كهن و كار مشتركي با علي اكبر صادقي به نام "ائتلاف" حضور دارد.

انيميشن هاي "شهر فرنگ" و شمارش معكوس از كارهاي به ياد ماندهي اوست.

 

کد مطلب 163586

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