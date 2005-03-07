نبايد به توليد آثار كوتاه و جشنواره اي اكتفا كرد

"عليرضا كاويان راد" انيماتور، ضمن بيان اين مطلب درگفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مقايسه انيميشن ايران با ساير كشورهاي داراي سابقه دراين زمينه گفت: حضور انيماتورهاي اروپايي در جشنواره هاي متعددي كه دراين قاره برگزار مي شود، خيلي امكان پذيرو ممكن است، ولي انيميشن سازهاي ايراني فاقد اين ارتباط و حضورها هستند. به همين خاطر ايراني ها كمتر مي توانند به روز باشند. اما نمي شود منكر توانايي ها و قابليت انيماتورهاي ايراني شد.

وي افزود: درگذشته كارگردان هاي شاخصي نظيرعلي اكبر صادقي و نورالدين زرين كلك با آثارخود در جشنواره هاي معتبري حضور پيدا كردند و باعث معرفي انيميشن ايران به ساير كشورها شدند.

وي درادامه افزود: فيلمسازان جوان و با استعداد زيادي وجود دارند، اگر آمارفيلمها و فيلمسازاني كه از دوره اول تا چهارمين دوره جشنواره حضور داشتند را بررسي كنيم شاهد رشد چشمگيري از نظر كمي و كيفي خواهيم شد.

وي همچنين افزود: نبايد تمركز و توجه مان صرفا به توليدات كوتاه انيميشن و كارهاي جشنواره اي معطوف شود، بدين گونه كه هر كدام از فيلمسازان در گوشه اي يك فيلم انيميشن بسازند. توليد انيميشن بايد سازماندهي بشوند و دراشل هاي بزرگ دست به توليدات انيميشن درسطح جهاني بزنيم.

وي افزود: اين امر با استفاده و سازماندهي درست و آموزش صحيح ميسر خواهد شد. عملا بايد به سمت سازماندهي انيميشن ايران به صورت علمي و روزآمد برويم، در نتيجه اين حركت باعث ورود به بازارهاي جهاني و تزريق سرمايه و رونق انيميشن در ايران مي شود.

كاويان راد در ادامه ضمن بيان اينكه ايران مي تواند سهم عمده اي در بازارهاي انيميشن در جهان داشته باشد گفت: در حال حاضر كشورهاي هند، مالزي ، كره ، تقريبا بازار انيميشن دنيا را در انحصار خود درآورده اند.

به گزارش "مهر" كاويان راد درجشنواره امسال با انيميشن قصه هاي كهن و كار مشتركي با علي اكبر صادقي به نام "ائتلاف" حضور دارد.

انيميشن هاي "شهر فرنگ" و شمارش معكوس از كارهاي به ياد ماندهي اوست.