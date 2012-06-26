جشنواره دستهای کوچک دعا راهگشای فعالان ادبیات کودک است

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد رمضانی بعد از ظهر امروزسه شنبه گفت: چون کتاب های چند سال اخیر جشنواره را مرور کرده ام، به جرات می توانم بگویم این جشنواره گرچه ظاهری کودکانه دارد ولی بیشتر از کودکان برای افرادی که در وادی ادبیات کودک و نوجوان فعالیت می کنند ، راهگشا و موثر است .



وی افزود: در واقع این جشنواره برای هر شاعر، نویسنده و فیلمسازی که در زمینه کودک و نوجوان کار می کند منبع مناسبی است تا با شناختن اندوه ها، آرزوها و ایده آل های کودک معاصر ایرانی، هر چه بهتر و ملموس تر به کار در این حیطه بپردازد.



این داستان نویس عرصه کودک و نوجوان اظهار داشت: اعتقاد و باور اولیه ای که کودکان به خدا دارند آنقدر شیرین و خواستنی است که نه تنها کم و زیاد نمی شود بلکه هیچ چیز دیگری هم جایگزین آن نمی شود.



رمضانی همچنین به اقدامات مختلف روان شناختی که می توان بر اساس دعاهای رسیده به دبیرخانه این جشنواره انجام داد، اشاره کرده و گفت: با توجه به تعدد آثار رسیده به هفتمین جشنواره دستهای کوچک دعا که امسال این تعداد به صد هزار دعا از سراسر کشور رسید، جنبه های مختلفی از روحیات کودکان در آنها قابل بررسی است که وجه مشترک تمام این دعاها صداقت و محبت ذاتی کودکان را در بر گرفته است.



شایان ذکر است هفتمین جشنواره سراسری دستهای کوچک دعا به منظور انتخاب بهترین دعای کودکان ایرانی 10 تیرماه در محل مجتمع پتروشیمی تبریز به همت حوزه هنری آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.



گفتنی است، این جشنواره با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان­شرقی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجن شرقی، صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، اداره کل آموزش و پرورش استان، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز، شبکه دو سیما، شبکه قرآن سیما، سازمان بسیج هنرمندان استان و اتحادیه انجمن­های اسلامی دانش آموزان استان برگزار می­ شود.