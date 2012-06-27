هنوز با داشتن یک بانک دلسوز اسلامی فاصله داریم

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هنوز با رسیدن به یک بانک دلسوز اسلامی فاصله داریم و تنها توفیقی که دولت به آن نرسید در همین زمینه بود.



وی ادامه داد:‌ در حال حاضر اعتباراتی برای کارخانه های بحران زده استان دریافت کرده ایم که بعد از تهران بیشترین اعتبار را گرفته ایم.



وی با اشاره به اینکه 300 میلیارد تومان اعتبار برای کل کشور در نظر گرفته است، اضافه کرد: هشت درصد این اعتبار به استان البرز اختصاص یافته است.



استاندار البرز اظهار داشت: در این ماه اعتبار به استان البرز تزریق می شود و این اعتبار به برخی از کارخانه ها بلا عوض واریز و تزریق می شود.



فرهادی گفت:‌ ما تجربه یک کشور صنعتی شده را هم اکنون در حال طی کردن هستیم.



استاندار البرز با بیان اینکه یکسری حسادت و بدبینی ها وجود دارد، اضافه کرد:‌ اگر صنعتگران تقویت شوند سرافرازی نظام را در پی دارد.

