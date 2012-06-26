سازمانهای مردم نهاد ظرفیت خوبی در راستای کمک به ادارات دولتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زندیه ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی مشاوران جوان فرماندار سنندج اظهار داشت: تشکل های مردمی بازوی محکم اجرای در کنار ادارات هستند که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته اند و به تازگی فعالیت های در این بخش آغاز شده است که باید این وضعیت تقویت شود.

وی با بیان اینکه تعامل هرچه بیشتر با سازمان های مردم نهاد و فعالان این عرصه در استان کردستان افزایش یافته است، عنوان کرد:‌ هدف فرمانداری نظارت بر امور اجرای سازمان های مردم نهاد است که همکاری تشکل ها و جوانان از الزامات این مرکز در سطح استانی است .

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار سنندج اظهار داشت: بیشترین جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند که حضور آنها در دولت سعادت و تعالی روز افزون به همراه دارد .

زندیه با اشاره به اعتقادات و تفکر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر استفاده از ظرفیت و توان جوانان در حوزه ها و عرصه های مختلف اعلام کرد: جوانان امروز انقلاب نه تنها کمتر از جوانان انقلابی سال 57 نیستند بلکه از لحاظ علمی توانا تر و پیشروتر هستند .

وی با بیان اینکه این جوانان در حوزه مبارزه علیه جنگ نرم دشمن فعالیت می کنند، اظهار داشت:‌ ظواهر جوانان امروز تغییر کرده است اما عمق و باطن افکار و قلوب آنها مطابق با نسل پیشین خود عمل می کند .

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار سنندج روحیه اسلامی و دین محور جوانان امروز را بعد از گذشت سه دهه از انقلاب با شرکت در جماعات و حرکت های علمی و سیاسی کشور دانست و گفت: نقطه نظرات جوانان تعالی را زیاد می کند ولی برطرف کردن خواست آنها با کمی خلاء از سوی مدیران همراه است .

زندیه با اشاره به فراهم شدن زمینه های رشد و تعالی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با حضور گروه های مشاوران جوان در ادارات گفت: استفاده از توان اقشار مختلف در کارگروه ها و همسو کردن تلاش، منطق، تجهیزات و امکانات استان در رشد گام به گام و هدفمند را ایجاد می کند .

وی اعلام کرد: جوانان به عنوان نیروی محرک و آسیب پذیر در معرض آسیب دشمنان هستند و به همین دلیل باید با آگاهی و بصیرت با فتنه های دشمن مقابله کنند.

زندیه گفت: دشمن در سال های اخیر سرمایه هنگفت و بی صدای را بروی جوانان و برای منحرف کردن آنها انجام داده ست و سعی می کند از حوزه های مختلف به جوانان ضربه بزند.

وی با اشاره به اینکه دشمن راه های مختلفی را در راستای منحرف کردن و از بین بردن نیروی پویای ایران اسلامی انجام می دهد، افزود: جوانان تنها عامل موفقیت و پیروزی انقلاب هستند که با پیروی از خط رهبری و اسلام محور بودن خود را به جهانیان نشان داده اند.

معاون سیاسی واجتماعی فرماندار سنندج بیان کرد: دشمن تنها راه پیروزی خود را تخریب جوانان می بیند و تاکنون اقدامات زیادی را پیش برده است که حضور جوانان مشاور در ادارت الگوی خوبی برای دیگر جوانان نخبه استان است .

از جمله مصوبات این جلسه می توان به شرکت جوانان مشاور در جلسات شورای اداری، ارجاع ابلاغیه های مشاوران و پیگیری آنها توسط فرمانداری و افتتاح بانک اطلاعات جوانان نخبه بود که معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار سنندج بر پیگیری آنها تاکید کرد .

در پایان این جلسه اعضا نقطه نظرات خود را مبنی بر تشکیل کمیته و کارگروه های شهرستان اعلام کردند.