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۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

قربانی در گفتگو با مهر:

گسترش سرانه فضای سبز در محلات محروم ماهدشت دنبال می شود

گسترش سرانه فضای سبز در محلات محروم ماهدشت دنبال می شود

کرج- خبرگزاری مهر: شهردار شهر ماهدشت گفت: یکی از اهداف اصلی و مهم شهرداری ماهدشت طی سال جاری و سال‌های آینده، گسترش سرانه فضای سبز در محله‌های محروم این شهر است.

علیرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر  در خصوص فضای سبز شهر ماهدشت گفت: به زودی بهره برداری از چندین پارک محله‌ای در ماهدشت آغاز خواهد شد و شهرداری ماهدشت با هدف گسترش سرانه فضای سبز در محله های محروم شهر، از نظر امکانات رفاهی اقدام به احداث چندین پارک محله‌ای کرده است.

قربانی افزود: با اجرا و تکمیل پارک های محله‌ای، شهروندان و ساکنان از تسهیلات ورزشی - رفاهی و نیز فضای سبز آن بهرمند خواهند شد.

شهردار ماهدشت توضیح داد: پروژه‌های مذکور، بیشتر در نقاطی در حال احداث است که از نظر امکانات رفاهی و ورزشی جزو مناطق محروم شهرمی‌باشد که بزودی ساکنین این مناطق شاهد افتتاح و بهره برداری از آن خواهند بود.

علیرضا قربانی ادامه داد: پارک‌های محله‌ای در نظر گرفته شده در خیابان فکوری نصر و فضیلت از جمله این پارک‌ها هستند که مراحل خاک برداری، جدولگذاری و فضای سبز آنها در حال اجراست و ست‌های ورزشی و سایر امکانات نیز به زودی در آن نصب خواهد شد.

کد مطلب 1635883

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