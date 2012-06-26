خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد به مشهد مقدس اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: نقش رسانههای گروهی استان در مشارکت گسترده و حضور آگاهانه مردم در انتخابات نمهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسیار مهم و موثر بود.
وی بیان داشت: امروز در نظام دینی ما رسانههای جمعی در تعیین مسیر تحولات، توسعه همه جانبه و پایدار، کمک به اهداف بلند نظام و خدمت رسانی بیشائبه به مردم، سازندگی و آبادانی کشور نقش موثری ایفا میکنند و به حق انتظار جامعه از رسانه هم همین است.
رهنما تصریح کرد: امروزمردم استان ما خودشان در خصوص سلامت، امانت داری، آرامش، بیطرفی و امنیت برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قضاوت می کنند.
وی افزود: با دلیل مستند و روشن میتوان در استثنائی بودن مشارکت و سلامت، بی طرفی، آرامش و صحت این انتخابات اذعان کرد که یک پیروزی بزرگ است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادآورشد: اگر این استان یک بار دیگر حماسه آفرید و در جلب مشارکت مردمی در انتخابات اول شد، رسانهها هم در جای خود نقش و سهم بزرگی داشته و دارند.
وی عنوان کرد: باید از رسانه ها به پاس تلاش و زحمات نسبت به دین و تکلیفی که به اسلام، انقلاب، نظام، شهدا، امام شهدا و این مردم ولایت پذیر داشتند، تقدیر کرد.
رهنما همچنین اظهار داشت: متولی کاروان اعزام خبرنگاران به مشهد مقدس استانداری است که با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اوقاف وامور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی و سپاه فتح استان چهارشنبه هفتم تیرماه جاری عازم مشهد مقدس میشود.
نظر شما