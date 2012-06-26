دادگاه تیموشنکو به پس از فینال یورو 2012 موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دادگاه رسیدگی به اتهامات "یولیا تیموشنکو" که در حال حاضر دوران محکومیت 7 ساله خود را می گذراند، به دوازدهم جولای موکول شد. بر این اساس رسیدگی به پرونده رهبر مخالفان دولت اوکراین پس از برگزاری فینال بازیهای یورو 2012 از سرگرفته می شود.

دادگاهی در خارکیف واقع در شرق اوکراین با اعلام این مطلب علت تصمیم مذکور را به طول انجامیدن دوره درمان وی عنوان کرد. گفته می شود تیموشنکو پیشتر نیز از همکاری با مسئولان قضایی اوکراین سرباز زده که موجب بدرفتاری زندانبانان با وی شده است.

این در حالی است که رهبران اتحادیه اروپا در اعتراض به محاکمه تیموشنکو فینال بازیهای مذکور را که روز یکشنبه اول جولای (یازدهم تیرماه) در کیف برگزار می شود، تحریم کرده اند.

گفتنی است نخست وزیر سابق اوکراین که در حال حاضر تحت درمان پزشکان آلمانی در کلینیکی واقع در خارکیف قرار دارد، از حضور در دادگاهی که این هفته قرار بود برگزار شود، خودداری کرد.