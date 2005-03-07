هم انديشي هنر و جهاني شدن ايران و ژاپن در فرهنگسراي نياوران

به گزارش خبرنگار تجسمي خبرگزاري "مهر"، بنياد آفرنيش هاي هنري نياوران (هيده آكي دوميچي) سفير كشور ژاپن در ايران با اعلام اين مطلب درهمايش هم انديشي جهاني شدن هنر- ايران و ژاپن گفت: ما درعصر جهاني شدن قرار گرفته ايم و با كمك پروژه هاي اطلاعاتي جديد هيچگونه حادثه قومي نمي تواند از مسير تبادلات فرار كند.

سفير ژاپن با اشاره به بيانات سيد محمد خاتمي رييس جمهور اسلامي ايران گفت: ايشان احترام زيادي به تبادل فرهنگي قائل هستند و براي ايجاد تعامل فرهنگي بايد از پيش داوري هاي ذهني دوري كرد.

درادامه اين همايش دكتر سيد محمود فدوي، مديرعامل بنياد آفرينش هاي هنري نياوران طي سخناني هنر را امري لاهوتي و آسماني خواند و گفت: نگاهي اينگونه به هنر در دستگاه فكري ، سنتي شرقي ها وجود دارد.

مديرعامل بنياد آفرينش هاي هنري نياوران جهاني شدن را امري اجتناب ناپذير خواند و افزود: ما شرقي ها معتقديم روزي عادلي خواهد آمد و حكومت يگانه اي را در سراسر گيتي حكم فرما مي كند و اين فرايندي جز جهاني شدن نيست.

اين همايش از ساعت 30/9 صبح امروز 16/12 درسالن خليج فارس بنياد نياوران آغاز و تا ساعت 30/18 امروز با برپايي كارگاههاي خوشنويسي و گل آرايي و مراسم چاي ادامه مي يابد.