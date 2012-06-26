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۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۰

طاهری عنوان کرد:

افزایش سه و نیم برابری کشف مواد مخدر در شاهرود

افزایش سه و نیم برابری کشف مواد مخدر در شاهرود

شاهرود - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود از کشف و متلاشی کردن پنج باند قاچاق مواد مخدر طی سه ماه نخست امسال در این شهرستان خبر داد و گفت: میزان کشفیات این فرماندهی نسبت به مدت مشابه پارسال، سه و نیم برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رحمت الله طاهری سه شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شهرستان شاهرود با عنوان اینکه کشف مواد مخدر در شهرستان شاهرود، سه و نیم برابر افزایش یافته است، افزود: بیش از 191 گرم مواد مخدر در سه ماهه اول سال جاری در شهرستان شاهرود کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر در سال 1391 یکی از برنامه‌های جدی ناجا است، اظهار داشت: مواد مخدر به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه بیشتر این مواد در حین ترانزیت از این شهرستان کشف شده است، گفت: میزان کشف کالاهای قاچاق در سه ماهه سال 91، معادل 922 میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ طاهری یادآور شد: جمع آوری تجهیزات ماهواره ای نیز طی این مدت 45 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود افزود: در مجموع موارد قاچاق، میزان کشف کالاهای قاچاق در شهرستان شاهرود، 9 برابر افزایش یافته است.

طاهری در پایان اظهار داشت: با آموزش و تقویت اطلاعات مردم در مورد کالاهای خارجی می توان بر تقویت سطح فرهنگی مردم در امر مبارزه با قاچاق کالا تاثیرگذار بود.

کد مطلب 1635895

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