220 معتاد در اردوگاه نگهداری معتادان لرستان پذیرش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب لرستان با اشاره به راه اندازی اردوگاه نگهداری معتادان مواد مخدر در این استان اظهار داشت: تا کنون در این اردوگاه بیش از 220 نفر معتاد پذیرش شده است.

وی با بیان اینکه این تعداد مربوط به شهرستانهای مختلف استان است، اظهار داشت: در حال حاضر تنها مشکل ما در این زمینه وجود معتادانی است که دارای بیماری های عفونی هستند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه برخی از این معتادان دارای بیماری هایی مانند ایدز، هپاتیت و ... هستند، ادامه داد: در این راستا پیشنهاد می شود که با راه اندازی دو کمپ به صورت جداگانه اقدام به قرنطینه و جلوگیری از ارتباط این افراد با سایر معتادان شود.

سردار علیزاده با تاکید بر اینکه در حال حاضر یک کمپ به صورت داوطلبانه اقدام به این کار کند، بیان داشت: این کار با هماهنگی شورای مبارزه با مواد مخدر، بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی در استان عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه این افراد جزء معتادان پرخطر محسوب می شوند، تصریح کرد: در این راستا باید یک کمپ برای خانم ها و یک کمپ نیز برای معتادان مرد در استان راه اندازی شود.