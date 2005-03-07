يك سرمايه دار روسي-اسرائيلي به اتهام پول شوئي تحت تعقيب قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع پليس اسرائيل اعلام كردند كه اسناد و مداركي از منزل ولاديمير گوسينسگي بدست آورده اند نشان مي دهد وي در پول شوئي چند ميليون دلاري در بانك هاپوآليم دست داشته و بعد از بازگشت از خارج ، بايد مورد محاكمه قرار گيرد.

همچنين در اين باره لازم به يادآوري است منابع خبري با اعلام اين مطلب گفتند ممكن است در حدود 200 مشتري شعبه مورد بازخواست قرار گيرند واين در حاليست كه 180 حساب بانكي به مبلغ 180 ميليون دلار نيز بسته شده است.

ولاديميرگوسينسكي 52 ساله مالك غول رسانه اي "مديا موست"، شبكه تلويزيوني NTV و رئيس كنگره يهوديان در روسيه بود كه به خاطردرگيري با ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه بر سر بعضي از مشكلاتي قضائي و تقلب در مسائل مالي شركت، از آن كشور گريخت و براي مدتي در اسپانيا اقامت گزيد و اين مساله باعث درگيري روسيه و اسرائيل شد بدين نحو كه روسيه خواهان بازگرداندن وي براي محاكمه به داخل بود در حاليكه اسرائيل اين اقدام را به خاطر دشمني پوتين با يهوديان اعلام و تمام تلاش خود را به عمل آورد تا از اين اقدام جلوگيري كند.

در نهايت با توجه به اينكه گوسينسكي با ايهود باراك نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي دوستي نزديك داشت ترتيب انتقال وي به عنوان شهروند اسرائيلي به آنجا كه سرمايه گذاري زيادي - از جمله خريد بيشتر سهام روزنامه معاريوكرده بود فراهم شد.

لازم به ذكر است كه پوتين بعد از روي كار آمدن اعلام كرد كه گروهي در داخل در صدد فلج كردن اقتصاد روسيه هستند و با هفت نفر از سرمايه دارترين افراد روسيه كه همگي يهودي بودند درگير شد و گوسينسكي يكي از اين افراد بود كه به همراه چند تن ديگر و با حمايت آمريكا و اسرائيل از آن كشور گريخت.

اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه طي چند دهه گذشته گروههائي در اسرائيل رشد كرده اند و دست به اقدام كثيف پول شوئي مي زنند كه از اين طريق لطمات بسياري را به اقتصاد بعضي از كشورهاي منطقه زده اند به همين سبب امروز اسرائيل يكي از كانونهاي فعاليت پول شوئي در خاورميانه و جهان محسوب مي شود و اين فرايند را از طريق مافيائي روسي در آسياي ميانه و اروپا كه دفاتري هم درتل آويو دارند هدايت مي كنند.