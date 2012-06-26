شرکت 11 هزار نوآموز در طرح سنجش سلامت استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنائیان سفید سه شنبه در بازدید از پایگاه های طرح سنجش سلامت نوآموزان در سمنان یا اشاره به شرکت 11 هزار نفر از نوآموزان در طرح سنجش سلامت استان سمنان، افزود: این طرح در 9 پایگاه که شامل دو پایگاه ثابت و هفت پایگاه ثابت و سیار است اجرا می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به اجرای طرح سنجش پزشکی و بهداشتی نوآوزان در طول سال در شهرستان سمنان گفت: اجرای این طرح مورد استقبال تهران قرار گرفت و در سال تحصیلی آینده این طرح در کل استان اجرا می شود.

ینائیان سفید با اشاره به اینکه در پایگاه ها نوآموزان از نظر بینایی، شنوایی، آمادگی تحصیلی، بهداشت و پزشکی مورد ارزیابی قرار می گیرند گفت: مراحل معاینه جسمی، روحی و هوشی نوآموزان بدو ورود از بیستم خرداد آغاز شده است.

وی زمان پایان طرح را تیرماه عنوان کرد و گفت: افرادی که موفق به انجام طرح سنجش نشوند می توانند از نیمه دوم شهریور ماه به پایگاه های سنجش مراجعه کنند.

بنائیان سفید در پایان خاطرنشان کرد: سال گذشته در استان سمنان بیش از 9 هزار نوآموز تحت پوشش طرح سنجش سلامت قرار گرفتند.