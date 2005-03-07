25 درصد از مدارس غيرانتفاعي دو منطقه هر استان درجه بندي مي شوند

حسن مسعودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه بر اساس شيوه نامه درجه بندي مدارس 500 شاخص براي چگونگي اعطاي امتياز به مدارس غير انتفاعي درنظر گرفته شده است ، افزود : درجه بندي مدارس غير انتفاعي به منظور بقاي اين مدارس و افزايش كيفيت كارايي آن پيش بيني شده و در سال تحصيلي آينده به اجرا در مي آيد.

وي با تاييد اينكه ارسال شيوه نامه درجه بندي مدارس غير انتفاعي بر اساس وعده هاي مسوولان طولاني شده است ، گفت : تدوين اين شيوه نامه نياز به دقت و تامل بيشتري داشت و اكنون پس از تاييد نهايي توسط وزير آموزش و پرورش به مناطق آموزش و پرورش ارسال مي شود.

مدير كل مدارس غير انتفاعي درباره درجه بندي مدارس غير انتفاعي اظهار كرد : با درجه بندي مدارس غيرانتفاعي ضمن حذف مدارسي كه كيفيت آموزشي لازم را ندارند ، شهريه ها متناسب با امتيازات كسب شده توسط مدارس درنظر گرفته مي شود و بر اين اساس والدين به راحتي مي توانند بر اساس امتياز مدرسه بر ميزان شهريه دريافتي نظارت كنند.