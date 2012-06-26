وحشت تل آویو از نزدیکی مصر به ایران درسایه دولت اسلامگراها/انزجار روزافزون مصریها ازاسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی نوشت: محمد مرسی، رئیس جمهوری جدید مصر یک سیاست خارجی جدید در مناسبات خود با رژیم صهیونیستی و ایران را مد نظر دارد. این مسئله ای است که در گفتگویی که خبرگزاری فارس قبل از اعلام نتایج انتخابات در مصر با نامزد اسلامگراها انجام داده است عنوان شده است.

مرسی در این گفتگو اظهار داشته است که ما می خواهیم بار دیگر مناسبات دیپلماتیک با ایران را از سرگرفته و به این ترتیب یک توازن استراتژیک قوا در منطقه را ایجاد کنیم. مصر و ایران که دو تا از پر جمعیت ترین کشورهای منطقه هستند حدود سی سال است که هیچ گونه روابط دیپلماتیکی با هم نداشته اند.

به نوشته "تاگس اشپیگل" مشابه چنین اظهار نظرهایی درباره سیاست خارجی مصر را نبیل العربی وزیر امور خارجه سابق مصر در ماه می گذشته ایراد کرده بود که تصمیمات مصر در آن زمان از طرف اروپا و آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با شک و تردید دنبال می شد. عربستان سعودی که خود را به عنوان رقیب ایران در منطقه می داند احتمالا مبالغ زیادی را برای خنثی کردن تصمیمات مصر هزینه کرده است.

"تاگس اشپیگل" در ادامه به بخش دیگری از مصاحبه مرسی با خبرگزاری فارس اشاره کرد ه و نوشت: مرسی همچنین در این گفتگو اعلام کرده بود که رهبری جدید مصر قرارداد صلح کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی را که در سال 1979 بسته شده بود مورد بازنگری قرار خواهد داد. حدود دو ماه پیش مصر قرارداد تحویل گاز به اسرائیل را بعد از وقوع چند انفجار سخت در خطوط لوله انتقال گاز مصر به اسرائیل به حال تعلیق درآورد.

این روزنامه آلمانی همچنین نوشت: انزجار از رژیم صهیونیستی در بین مردم مصر شدیدا گسترش پیدا کرده است. مردم این کشور سالهاست که انتقاد شدیدی را به محاصره نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی و شهرکسازیهای این رژیم وارد می کنند. حماس که بر نوار غزه حکومت می کند ایدئولوژیهای اسلامی مشابه اخوان المسلمین مصر دارد.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه تنفر از اسرائیل در مصر اخیرا در آگوست 2011 و بعد از کشته شدن هفت پلیس مرزی مصر توسط اسرائیل شدت گرفت همچنین به تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی در دوران انقلاب مصر توسط انقلابیون اشاره کرده و در ادامه نوشت: اسرائیل رسما با نگرانی و محتاطانه روی انتخاب مرسی اسلامگرا به عنوان رئیس جمهوری مصر واکنش نشان داده است. نخست وزیر رژینم صهیونیستی تبریک گفتن به مرسی را به شیمون پرز واگذار کرده است. پرز نیز در پیام خود روند دموکراسی در مصر را تمجید کرده و درباره ادامه همکاریهای دو کشور بر مبنای قرارداد صلح کمپ دیوید تاکید کرده است. پرز اما هیچ نامی از مرسی نیاورده است.

یک شرق شناس اسرائیلی در تلویزیون این گونه ابراز عقیده کرده است که میدان تحریر مصر یکپارچه سبز است(رنگ اسلامگراها) البته ما در اسرائیل فقط سیاهی می بینیم.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: اسرائیل تنها به کمک آمریکا به نظامیان مصری امید بسته است. اگر ژنرالهای مصری موفق شوند در دراز مدت مسائل امنیتی این کشور را در دست گرفته یا حداقل در این امر مشارکت داشته باشند خطر از بین رفتن قرارداد کمپ دیوید کمتر از آن حدی خواهد شد که اسرائیل امروز نگران آن است.

این روزنامه آلمانی همچنین تصریح کرد: اسرائیل درباره تحولات و دگرگونی های مصر نگران است.همچنین رژیم صهیونیستی واقعا نگران نزدیکی مصر به ایران است. چه اتفاقی می افتد اگر قاهره با تهران آشتی کند؟

نویسنده در ادامه تاکید کرد که اسرائیل از این پس نمی تواند مانند سابق به اقدامات خشونت آمیز خود علیه مردم نوار غزه ادامه دهد چرا که در این صورت قرار داد کمپ دیوید را به خطر خواهد انداخت و این برداشتی است که تل آویو دارد.

