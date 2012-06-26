لزوم توجه بیشتر به ادبیات کردی/ توجه به فرهنگ زمینه ساز وحدت است

سالار مرادی در جریان بازدید از هفته هنر کردستان که در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می شود، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کردستان در حوزه فرهنگی یکی از مناطق غنی کشور به شمار می رود و به همین دلیل باید مسئولان استانی و کشوری به این مهم به صورت ویژه توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: فرهنگ غنی کردستان و توانمندی های این خطه در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری نشان دهنده تاریخ و سابقه آن است و به همین دلیل باید با برگزاری برنامه ها و مراسم های مختلف و همچنین فراهم کردن زمینه معرفی این ظرفیت ها، فرصت های به دست آمده را در راستای تقویت فرهنگ این استان مورد استفاده قرار داد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در طول تاریخ فرهنگ همواره منشا تحولات بسیار خوب بوده است و فرهنگ به فرد در جامعه حس هویت و تعلق خاطر و همچنین همبستگی می دهد که به همین دلیل است که باید دولت سرمایه گذاری بیشتری در این عرصه داشته باشد.

وی به موقعیت استان کردستان در بخش فرهنگی اشاره کرد و گفت: بدون شک کردستان را باید مهد فرهنگ و تاریخ در کشور دانست چرا که امروز نیز علیرغم کم توجهی های مختلف همچنان این خطه از کشور در عرصه های فرهنگی در کشور سرآمد است و این مهم رسالت مدیران و مسئولان را سنگین تر می کند.

مرادی به جایگاه ادبیات کردی اشاره کرد و یادآور شد: ادبیات کردی از گذشته های دور تاکنون بزرگانی را تربیت و تحویل جامعه داده است و ذکر این نکته مهم از مقام معظم رهبری در خصوص تعریف معظم له از جایگاه و اهمیت ماموستا هژار و ترجمه طب بوعلی کافی است تا بیشتر به جایگاه ادبیات کردی در کشور پی برد.

وی به بیانات مقام معظم رهبری در جریان سفر به کردستان و فرهنگی عنوان کردن این استان پرداخت و بیان کرد: بدون شک این عنوان بسیار مهم برای کردستان نباید در حد شعار و حرف باقی بماند و مسئولان باید با تمام توان در راستای عملی کردن مطالبات رهبر معظم انقلاب در این بخش تلاش کنند.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مکانیزم های وحدت آفرین در جوامع متکثر تبادل فرهنگی و آشنایی افراد جامعه با فرهنگ های مختلف است که به نظر می رسد برگزاری هفته های فرهنگ و هنر در این راستا می تواند قدم مثبتی باشد.

مرادی برگزاری هفته هنر کردستان در تهران را اقدام خوبی در راستای معرفی بخشی از توانمندی های این استان در عرصه فرهنگی و هنری عنوان کرد و اظهار داشت: انتظار می رود که مسئولان زمینه برای برگزاری هفته هنر کردستان در سایر استانهای کشور و حتی در کشورهای همسایه را نیز فراهم کنند.

سالار مرادی در جریان این بازدید ضمن حضور در غرفه های مختلف با جمعی از هنرمندان کردستانی حاضر در این هفته هنر استان دیدار و گفتگو کرد.