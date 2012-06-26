منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تایباد بزودی افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعارف عارفی در سومین جلسه شورای اداری شهرستان اظهارکرد: افتتاح این پروژه یکی از وعده های مهم رئیس جمهور در سفر اخیر به شهرستان بود که پیش از آغاز ماه رمضان محقق خواهد شد.

رئیس شورای اداری تایباد ادامه داد:همزمان با افتتاح فاز اول این طرح که با حضور معاون اول رئیس جمهور انجام می شود، فاز دوم آن نیز گلنگ زنی خواهد شد.

وی با اشاره به اهتمام مسئولان شهرستان و تعامل مطلوب آنان با مدیران استان برای عملی شدن این پروژه یادآور شد: منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در میان 46 منطقه ویژه اقتصادی مصوب شده از سوی دولت در سراسر کشور، تنها پروژه ای است که وارد فاز اجرایی شده است.

رئیس شورای اداری تایباد اشتغال زایی در بخش کشاورزی را از مهمترین برنامه های سال جاری شهرستان عنوان و اضافه کرد: در فاز اول این طرح 10 هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی به واجدان شرایط واگذار خواهد شد.

وی در مورد تامین آب مورد نیاز برای بهره برداری از این اراضی گفت: مجوز استحصال برداشت آب از حریررود از طریق استان در حال پیگیری است.

فرماندار تایباد همچنین از دستگاه های اجرایی خواست نسبت به جذب کامل اعتباراتشان پیش از پایان سال مالی اقدام کنند.