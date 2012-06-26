حلقه های تربیتی استان مرکزی به 45 حلقه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری ظهر سه شنبه در دیدار مربیان طرح چهره به چهره کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اراک افزود: در طرح چهره به چهره مربیان حلقه ها نسل جوان را تحت پوشش برنامه ها و مباحث اعتقادی، اخلاقی، احکام و آموزشی قرار می دهند.

وی افزود: این طرح که از امروز در استان مرکزی آغاز می شود از سال 1383 در کشور آغاز شده و استان مرکزی بیست و هفتمین استان در اجرای این طرح است.

وی گفت: تمامی مربیانی که در این طرح شرکت کرده‌اند تحت تعلیم قرار گرفته‌اند و هر مربی مسئولیت 10 تا 15 نوجوان را به عهده خواهد گرفت.

ذوالفقاری، با اشاره به اینکه طرح چهره به چهره ویژه نوجوانان 11 تا 17 سال است افزود: طرح به صورت رایگان در کانون‌های فرهنگی مساجد به مدت 3 سال اجرا خواهد شد.

وی اظهار داشت: حجت‌الاسلام پناهیان و دکتر رحیم‌پور ازغدی از مربیان این طرح هستند و طرح با نظارت مستقیم آیت‌الله قرائتی اجرا خواهد شد.