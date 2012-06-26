جواد پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زمان مدیرکل فعلی ورزش و جوانان و پس از ایشان نیز، در همه حال تنها به فکر ارتقاء ورزش استان اصفهان هستم.
وی با اشاره به اینکه طبق دستورالعمل مدیر کل دفتر مشترک فدراسیونها و باشگاهها ادامه فعالیت هیئت پرورش اندام طبق روال گذشته صورت میگیرد، تصریح کرد: انجمن شدن فدراسیون پرورشاندام به هیچ عنوان قابل قبول نبود.
رئیس هیئت پرورش اندام و بدنسازی استان اصفهان ادامه داد: این هیئت در تاریخ 22 و 23 تیرماه سال جاری رقابتهای پاورلیفتینگ باشگاههای استان اصفهان را در چهار رده سنی نوجوانان، بزرگسالان، جوانان و پیشکسوتان را برگزار میکند.
وی با بیان اینکه رقابتهای پاورلیفتینگ باشگاههای استان اصفهان در سالن 17 شهریور برپا میشود، تاکید کرد: هر کدام از ورزشکاران، پس از وزنکشی بلافاصله به رقابت میپردازند.
پرورش سه شهرستان شهرضا، برخوار و کاشان را بهترین مراکز ورزشی هیئت پرورش اندام و بدنسازی استان اصفهان عنوان کرد و گفت: اصفهان از نظر وجود نخبگان این رشته ورزشی چیزی کم ندارد.
وی در مورد بودجههای هیئت پرورشاندام و بدنسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه هنوز تفاهمنامه با اداره ورزش و جوانان استان اصفهان نوشته نشده است، تاکید کرد: درصورتیکه خودمان حمایتکنندههای لازم را به دست نیاوریم، بودجههای اداره ورزش و جوانان استان اصفهان جوابگوی نیاز این رشته ورزشی نیست.
رئیس هیئت پرورش اندام و بدنسازی استان اصفهان گفت: در رقابتهای لیفت قهرمانی باشگاههای استان اصفهان که به میزبانی شهر دامنه و با همکاری شهرداری این شهر برگزار شد تمام مسئولان از جمله امام جمعه حضور داشتند و این مسابقات به زیباترین شکل خود برپا شد.
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