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۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۳

دانشجوی کرمانی مدال طلای مسابقات بین المللی جایزه بزرگ ترکیه را کسب کرد

دانشجوی کرمانی مدال طلای مسابقات بین المللی جایزه بزرگ ترکیه را کسب کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز کرمان مدال طلای مسابقات بین المللی جایزه بزرگ ترکیه را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیان مهر کیانی زاده دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز کرمان در مسابقات بین المللی جایزه بزرگ ترکیه در رشته کاراته شوتوکان در رده سنی بزرگسالان مدال طلای این مسابقات را کسب کرد.

این رقابت ها با حضور نمایندگان 11 کشور از اول تا چهارم تیر ماه در شهر ساکاری ترکیه برگزار و در کاتای بزرگسالان، کیان مهر کیانی زاده مدال طلا را کسب کرد.

کیانمهر کیانی دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر سخت افزار  دانشگاه پیام نور مرکز کرمان است و صبح امروز در راه آهن کرمان مورد استقبال مسئولین دانشگاه و تربیت بدنی استان قرار گرفت.

تیم منتخب شوتوکان که به نمایندگی از کشورمان در مسابقات جایزه بزرگ ترکیه شرکت کرده بود با کسب 6 مدال طلا، 4 نقره و 9 برنز، پس از کشور میزبان، نایب قهرمان این رقابت ها شد.
 

کد مطلب 1635999

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