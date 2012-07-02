گرانی در بازار وجود دارد/ ارائه گزارش تعزیرات به رئیس جمهور

علی مژدهی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارات اخیر نعمت الله ترکی معاون پشتیبانی استاندار تهران مبنی بر اینکه در تهران گرانی نیست و عده ای گرانفروشی می کنند گفت: وقتی کالایی خارج از تعرفه قیمت گذاری عرضه شود گرانفروشی است و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مجامع امور صنفی گزارشات گرانفروشی را به تعزیرات ارائه کرده و گشتهای تعزیرات با گرانفروشان برخورد می کنند. البته این را هم باید بگویم که ما منکر گران شدن کالاها در بازار نیستیم که باید کارشناسان امر بروند تحقیق و بررسی کنند که علت گرانی کجاست.

وی افزود: بنده یک آماری را از طریق وزارت دادگستری به رئیس جمهور ارائه کردم که بر اساس آن در دو ماه گذشته تاکنون 84 هزار گشت تعزیراتی در سراسر کشور داشته ایم که نسبت به سال گذشته گشتهای تعزیرات 3 برابر شده است. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تلاش خود را می کند و با تعزیرات همکاری دارد.

گفته های مژدهی پور در حالی است که نعمت الله ترکی معاون استاندار تهران در گفتگو با مهر گفته بود: گرانی نشده و اصناف گرانفروشی می کنند. وی به قیمت زرآلو گیلاس اشاره کرده بود که جنوب تهران یک قیمت و در شمال تهران قیمتی بیشتر دارد.