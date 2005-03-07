اسامي داوران و نمايندگان هفته چهارم ليگ كشتي اعلام شد

به گزارش خبرنگار " مهر" اسامي ميزبانان و داوران به اين شرح است :
هيات كشتي آذربايجان شرقي – پتروشيمي تهران
ميزبان : تبريز داوران : سهراب دهقان – عباس جانمحمدي (تهران ) – محمد عادل پور (زنجان ) – ايوب شريف زاده (آذربايجان غربي ) نماينده سازمان ليگ : محمد ابراهيم امامي (تهران )
هتل چمران شيراز – دانشگاه آزاد اسلامي
ميزبان : شيراز - داوران : احمد حاج آقاپور (تهران ) – اردوان صاحب (خوزستان ) – علي زارع ضريف (اصفهان ) – مهدي فخرالديني (كرمان ) نماينده سازمان ليگ : عباسقلي ايمانيان (اصفهان )
اسامي داوران قضاوت كننده و نمايندگان سازمان ليگ در رقابتهاي عقب افتاده هفته چهارم دور رفت از مسابقات ليگ برتر كشتي فرنگي "جام خليج هميشه فارس " اعلام شد.
به گزارش خبرنگار " مهر" اسامي ميزبانان و داوران به اين شرح است :
کد مطلب 163601
نظر شما