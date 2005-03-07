  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۱۰

اسامي داوران و نمايندگان هفته چهارم ليگ كشتي اعلام شد

اسامي داوران قضاوت كننده و نمايندگان سازمان ليگ در رقابتهاي عقب افتاده هفته چهارم دور رفت از مسابقات ليگ برتر كشتي فرنگي "جام خليج هميشه فارس " اعلام شد.

به گزارش خبرنگار " مهر" اسامي ميزبانان و داوران به اين شرح است :
هيات كشتي آذربايجان شرقي – پتروشيمي تهران
ميزبان : تبريز داوران : سهراب دهقان – عباس جانمحمدي (تهران ) – محمد عادل پور (زنجان ) – ايوب شريف زاده (آذربايجان غربي )  نماينده سازمان ليگ : محمد ابراهيم امامي (تهران )
هتل چمران شيراز – دانشگاه آزاد اسلامي
ميزبان : شيراز - داوران : احمد حاج آقاپور (تهران ) – اردوان صاحب (خوزستان ) – علي زارع ضريف (اصفهان ) – مهدي فخرالديني (كرمان )  نماينده سازمان ليگ : عباسقلي ايمانيان (اصفهان )

کد مطلب 163601

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها