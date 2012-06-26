به گزارش خبرنگار مهر، مسئول پایگاه امداد جاده ای آهوان سمنان با اشاره به واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در سمنان، گفت: صبح امروز در ساعت 8 و 15 دقیقه حادثه تصادفی در کیلومتر 90 جاده دامغان-سمنان (روبروی فروسیلیس) به وقوع پیوست و بر اثر آن یک دستگاه اتوبوس واژگون شد و 45 سرنشین آن دچار مصدومیت شدند.

علی پهلوانی افزود: جمعیت هلال احمر استان سمنان با اطلاع از این حادثه 4 اکیپ شامل 8 امدادگر را از پایگاه های اهوان و سمنان به محل حادثه اعزام کرد.

به گفته وی امدادگران جمعیت به وسیله سه دستگاه آمبولانس و یک خودروی نجات اعزام و 29 نفر به بیمارستان منتقل و بقیه درمان سرپایی شدند.

پهلوانی با اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه کشته نداشت خاطر نشان کرد: منطقه آهوان یکی از مناطق حادثه خیز جاده ای در استان سمنان است و سالانه تصادفات بسیاری در آن رخ می دهد.

دیدار اعضای جمعیت هلال احمر سمنان با جانبازان

به مناسبت اعیاد شعبانیه و به ویژه تولد علمدار کربلا حضرت ابوالفضل(ع) 12 نفر از اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان سمنان به دیدار دو جانباز و آزاده دوران 8 سال دفاع مقدس رفتند.

دیدار با میرسنایی و نظارت از جانبازان و ازادگان سال های دفاع مقدس و استفاده از سخنان و خاطرات ایشان از جمله برنامه های امروز اعضای جمعیت هلال احمر سمنان بود.

تبیین نقش و جایگاه جانبازان، تجلیل از همسران آنان، ترویج فرهنگ ایثار و معرفی جانبازان به عنوان پیشگامان ایثارگری و نشر فرهنگ ایثار و شهادت از جمله اهداف این دیدار ها بود.

امدادگر سمنانی، جوان برتر کشورشد

پژمان قرائیان امدادگر سمنانی در جشنواره حضرت علی اکبر در عرصه اجتماعی و در حوزه ایثار جزء 10 جوان برتر کشور انتخاب شد.

این جوان 22 ساله در سال 90 نیز امدادگر نمونه استان سمنان شد و همچنین در ماه گذشته بالاترین درجه امدادگری(ایثار) را از دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور دریافت کرد.

جشنواره ملی حضرت علی اکبر(ع)، همه ساله در راستای شناسایی، ساماندهی و معرفی جوانان برگزیده کشور در عرصهپ های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی، برگزار می شود.