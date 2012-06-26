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۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۰۷

اخبار هلال احمر سمنان/

واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در سمنان

واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در سمنان

سمنان-خبرگزاری مهر: واژگونی اتوبوس و نجات همه سرنشینان، دیدار با جانبازان و برتری امدادگر سمنانی در جشنواره حضرت علی اکبر(ع)، عناوین اخبار امروز هلال احمر استان سمنان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول پایگاه امداد جاده ای آهوان سمنان با اشاره به واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در سمنان، گفت: صبح امروز در ساعت 8 و 15 دقیقه حادثه تصادفی در کیلومتر 90 جاده دامغان-سمنان (روبروی فروسیلیس) به وقوع پیوست و بر اثر آن یک دستگاه اتوبوس واژگون شد و 45 سرنشین آن دچار مصدومیت شدند.

علی پهلوانی افزود: جمعیت هلال احمر استان سمنان با اطلاع از این حادثه 4 اکیپ شامل 8 امدادگر را از پایگاه های اهوان و سمنان به محل حادثه اعزام کرد.

به گفته وی امدادگران جمعیت به وسیله سه دستگاه آمبولانس و یک خودروی نجات اعزام و  29 نفر به بیمارستان منتقل و بقیه درمان سرپایی شدند.

پهلوانی با اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه کشته نداشت خاطر نشان کرد: منطقه آهوان یکی از مناطق حادثه خیز جاده ای در استان سمنان است و سالانه تصادفات بسیاری در آن رخ می دهد.

دیدار اعضای جمعیت هلال احمر سمنان با جانبازان

به مناسبت اعیاد شعبانیه و به ویژه تولد علمدار کربلا حضرت ابوالفضل(ع) 12 نفر از اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان سمنان به دیدار دو جانباز و آزاده دوران 8 سال دفاع مقدس رفتند.

دیدار با میرسنایی و نظارت از جانبازان و ازادگان سال های دفاع مقدس و استفاده از سخنان و خاطرات ایشان از جمله برنامه های امروز اعضای جمعیت هلال احمر سمنان بود.

تبیین نقش و جایگاه جانبازان، تجلیل از همسران آنان، ترویج فرهنگ ایثار و معرفی جانبازان به عنوان پیشگامان ایثارگری و نشر فرهنگ ایثار و شهادت از جمله اهداف این دیدار ها بود.

امدادگر سمنانی، جوان برتر کشورشد

پژمان قرائیان امدادگر سمنانی در جشنواره حضرت علی اکبر در عرصه اجتماعی و در حوزه ایثار جزء 10 جوان برتر کشور انتخاب شد.

این جوان 22 ساله در سال 90 نیز امدادگر نمونه استان سمنان شد و همچنین در ماه گذشته بالاترین درجه امدادگری(ایثار) را از دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور دریافت کرد.

جشنواره ملی حضرت علی اکبر(ع)، همه ساله در راستای شناسایی، ساماندهی و معرفی جوانان برگزیده کشور در عرصهپ های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی، برگزار می شود.

کد مطلب 1636016

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