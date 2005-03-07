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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۴۶

مدير عامل شركت سيمان تامين در گفت و گو با "مهر":

بازار ثانويه سيمان تشكيل شود

بازار ثانويه سيمان تشكيل شود

در پي نزديك شدن به آزاد سازي قيمت سيمان، مدير عامل شركت سيمان تامين با اشاره به ورود سيمان به بورس فلزات گفت: به منظور شفاف سازي عرضه، بايد يك بازار ثانويه سيمان شبيه به بورس فلزات و با نظارت آن تشكيل شود.

مدير عامل شركت سيمان تامين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: به علت اينكه بورس فلزات از مكانيزم خاصي برخوردار است لذا وارد شدن سيمان به بورس و عرضه آن توسط بورس فلزات مثبت ارزيابي نمي شود.

هوشنگ ادهمي افزود: با تشكيل بازار ثانويه براي عرضه سيمان مي توان از ايجاد بازار سياه براي مشتريان جلوگيري كرد و قيمت ها بصورت شفاف خواهد شد.

وي تصريح كرد: مشتريان عمده متقاضي سيمان مي توانند بصورت خريد حواله براي تامين نياز آتي و با اطمينان سيمان مورد نياز خود را تامين كنند.

به گفته وي، چنانچه متقاضي به هر علت از خريد سيمان مورد نياز خود منصرف شود مي تواند حواله مورد نظر خود را به قيمت روز بفروش برساند. 

ادهمي درباره مشتريان خرده فروش خاطر نشان كرد: به علت تقاضاي اندك اين نوع از مشتريان تامين سيمان خيلي سخت نبوده و با مشكلي مواجه نخواهند شد.

مدير عامل شركت سيمان تامين افزود: به علت آنكه بورس فلزات از مكانيزمهاي مدوني برخوردار نمي باشد لذا تشكيل بازار ثانويه مي تواند تاثير بسزايي در شفاف شدن قيمت سيمان داشته باشد. 

کد مطلب 163602

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