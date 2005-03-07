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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۱۳

بوستان ملي پوشان و شهداي كربلا با حضور مهندس مهرعليزاده افتتاح مي شود

همزمان با هفته منابع طبيعي و روز درختكاري و با حضور مهندس محسن مهرعليزاده معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني بوستان ملي پوشان و 72 شهيد كربلا در مجموعه ورزشي انقلاب افتتاح مي شود.

به گزارش خبرگزاري " مهر"  اين مراسم كه مهندس مهرعليزاده معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني، معاونين سازمان تربيت بدني، روساي فدراسيونها ، تعدادي از اعضاي تيم هاي ملي در رشته هاي مختلف و كودكان مهدهاي كودك تهران حضور دارند روز سه شنبه 18اسفندماه ساعت 10 صبح در مجموعه ورزشي انقلاب برگزار خواهد شد و طي آن به تعداد اعضاي تيم هاي ملي و به نام هر يك از بازيكنان و ورزشكاران ملي پوش يك نهال، كاشته خواهد شد.
همچنين در كنار بوستان ملي پوشان به مناسبت ماه محرم و به منظور پاسداشت شهداي كربلا72 نهال به نيت 72 شهيد كربلا در كنار اين بوستان كاشته خواهد شد. گفتني است : بوستان ملي پوشان و شهداي كربلا در ابتداي جاده تندرستي مجموعه ورزشي انقلاب افتتاح خواهد شد.

 

کد مطلب 163603

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