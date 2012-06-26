توضیح آموزش و پروش درباره خبر "برداشتن قوانین دست و پا گیر از سر راه مدارس غیر انتفاعی"

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در رابطه با خبر پورتال استانداری کرمانشاه با عنوان"برداشتن قوانین دست و پا گیر از سر راه مدارس غیر انتفاعی" منتشره در تاریخ 9/3/91 توضیحی را به شرح ذیل صادر کرده است:

عطف به مطلب مندرج در آن رسانه مورخ 9/3/91 با عنوان "برداشتن قوانین دست و پا گیر از سر راه مدارس غیر انتفاعی" به اطلاع می رساند:

- اجرای آزمایشی قانون اصلاح تأسیس مدارس غیر انتفاعی به مدت 5 سال در جلسه علنی مورخ 15/2/87 به منظور حمایت از موسسین محترم مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. و این سازمان آمادگی خود را جهت اخذ پیشنهاد های همه صاحب نظران اعلام می دارد تا پی از بررسی کارشناسی به مرجع قانون گذار تقدیم و موانع و مشکلات احتمالی موسسان محترم بخش غیر دولتی مرتفع گردد.

- لازم به ذکر است نگارنده به هیچ موردی که به عنوان قوانین دست و پا گیر تلقی شود اشاره ای ننموده اند.

توضیح مهر:



خبر مذکور در پورتال استانداری کرمانشاه به نقل ازاستاندار در جلسه‌ای با حضور موسسان مدارس غیر‌دولتی در سالن شهدای دولت استانداری، درج شده بود که خبرنگار مهر وسایر خبرگزاری ها آن را درج کرده بودند.