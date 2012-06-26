مدیرکل جدید دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی طی حکمی کتایون هاشمی را به عنوان مدیر کل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری منصوب کرد.



در این حکم آمده است:



سرکار خانم " کتایون هاشمی "



سلام علیکم



با توجه به تجارب و شایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور اینجانب و مدیر کل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری منصوب می شوید.



امید است در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سرلوحه قرار دادن عدالت گستری، مهرورزی با بندگان خدا، خدمتگزاری به آحاد ملت، تعالی معنوی کشور و در اجرای دقیق سیاستها و تصمیمات دولت خدمتگذار و ملحوظ نمودن قوانین و مقررات مربوطه موفق و موید باشید.

پل حسین آباد مهرشهر تا خرداد سال 92 به بهره برداری خواهد رسید



معاون امور عمرانی استانداری البرزاز بررسی نهایی نقشه پل حسین آباد مهرشهر و تصویب کلیات طرح این پروژه خبر داد.



احمد افضلی گفت: در این طرح کلیه دسترسی های لازم در این نقطه که از جمله نقاط مواصلاتی درون شهری و برون شهری کرج است، دیده شده است.



وی گفت: با توحه به طراحی و اقدامات اولیه صورت گرفته ،چنانچه موانعی بر سر اجرای این پروژه ایجاد نشود، طبق وعده شهرداری کرج در خرداد سال 92 پروژه مذکور به بهره برداری خواهد رسید.



ایجاد راهدارخانه و تجهیز آن به ماشین آلات مجهز در محور مواصلاتی بالا طالقان

مدیر کل امور روستایی بر لزوم ایجاد راهدارخانه و تجهیز آن به ماشین آلات مجهز در محور مواصلاتی بالا طالقان به آزادبردر بازدید از روستاهایدهدر، آسکان، دراپی، گته ده، گراب، ناریان تاکید کرد.



آرش بهادری در بازدید مدیر کل امور روستایی از روستاهای بخش بالا طالقان گفت: با توجه به توپوگرافی منطقه و رانش زمین، جهاد کشاورزی و مدیریت بحران استانداری در خصوص ایجاد کانال آبرسانی به مزارع و لوله گذاری در برخی نقاط رانشی با اولویت برنامه ای عمل کنند.



بهادری همچنین از لزوم ایجاد راهدارخانه و تجهیز آن به ماشین آلات مجهز در محور مواصلاتی بالا طالقان به آزادبر تاکید نمود و خواستار آمایش سرزمینی و رفع مشکلات متناسب با نیاز منطقه شد.



مدیر کل دفتر فنی استانداری بر نحوه اجرای پروژه های هادی روستایی تاکید کرد



معاون مدیر کل دفتر فنی استانداری، در بازدید از پروژه های عمرانی طرح هادی روستایی در استان البرز، از شهرستان نظر آباد و سیبستان نیز گفت: باید نظارت بر نحوه اجرای پروژه های هادی روستایی و تسریع انجام پروژه های آسفالت روستاهای مشمول طرح، مورد توجه جدی قرار بگیرد.



معاون مدیر کل دفتر فنی استانداری به همراه رییس گروه نظارت و ارزیابی طرح های استان ،از آخرین روند پروزه های عمرانی طرح هادی روستایی شهرستان نظر آباد و سیبستان از توابع ساوجبلاغ در تاریخ پنجم تیر ماه 91بازدید کرد.



مدیر کل استاندارد استان البرز از تشکیل کمیته حمایت از شعار" تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی " خبر داد



طی دستوری از سوی مدیر کل استاندارد استان البرز کمیته حمایت از شعار "تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی" تشکیل شد.



علی سعادتی در جلسه تحول اداری اداره کل استاندارد اظهار داشت: حمایت از و تحقق شعار مقام معظم رهبری وظیفه ای شرعی و قانونی می باشد و کلیه پرسنل باید با روحیه ای بسیجی و خستگی ناپذیر در این راه قدم بردارند و این کمیته با حضور مدیر کل، معاونان و روسای ادارات تخصصی برگزار خواهد شد.

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