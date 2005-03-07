همايش يغما گران فرهنگ ملي برگزار مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، مسئول پاسداران فرهنگي وگردشگري سازمان ضمن اعلام اين مطلب افزود: از محورهاي اصلي اين همايش مي توان به بررسي علتهاي مختلف حفاريهاي غير مجازو قاچاق اشيا تاريخي از زواياي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي كنگاش و تحقيق در خصوص كشف بسترهاي بين الملي و ترغيب وتقويت اين پديده شوم و ارايه راهكارهاي پيشگيري از غارت ميراث ملي اشاره داشت .
سيد جواد موسوي وظيفه ي همه نيروهاي نظامي و انتظامي را حفاظت و پاسداري از خاك و كيان سرزمين دانست و درخصوص مدعوين اين همايش اذعان داشت : به خاطر گستردگي موضوع تعداد كثيري ازنهادها سازمانها و ادارات دولتي براين همايش دعوت شده اند .
نظر شما