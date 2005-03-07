  1. هنر
  2. سایر
۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۳۷

همايش يغما گران فرهنگ ملي برگزار مي شود

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي با همكاري اداره ي كل پاسداران ميراث فرهنگي به منظور بهره مندي ازحمايتهاي علمي پژوهشگران و انديشمندان در راستاي جستاري كار ساز براي حفاظت از ميراث ملي ، همايش دو روزه اي تحت عنوان يغماگران فرهنگ ملي در 7 ارديبهشت 84 در مشهد برگزار مي كند.

به گزارش  گروه فرهنگ و ادب  مهر ، مسئول پاسداران فرهنگي وگردشگري سازمان ضمن اعلام اين مطلب افزود:  از محورهاي اصلي اين همايش مي توان به بررسي علتهاي مختلف حفاريهاي غير مجازو قاچاق اشيا تاريخي  از زواياي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي كنگاش و تحقيق در خصوص كشف بسترهاي بين الملي و ترغيب وتقويت اين پديده شوم و ارايه راهكارهاي پيشگيري از غارت ميراث ملي اشاره داشت .

سيد جواد موسوي وظيفه ي همه نيروهاي نظامي و انتظامي را حفاظت و پاسداري از خاك و كيان سرزمين دانست و درخصوص مدعوين اين همايش اذعان داشت : به خاطر گستردگي موضوع تعداد كثيري ازنهادها سازمانها و ادارات دولتي براين همايش دعوت شده اند .

کد مطلب 163606

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها