تکمیل خوابگاه ورزشکاران استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شمسی پور اظهار داشت: پس ازپنج سال وقفه، تکمیل اولین خوابگاه ورزشکاران در استان چهارمحال و بختیاری با اعتبار دو هزارمیلیون ریال از محل اعتبارات استانی آغاز شد.

محمود شمسی پورگفت: ساخت این پروژه از سال 1383 در زمینی به مساحتچهار هزار و 650 متر مربع آغاز و در سال 1385 مرحله اول ساخت این مجموعه ورزشی متوقف شد.

شمسی پور با اشاره به کمبود اعتبارات ورزشی در استان گفت: متاسفانه نبود اعتبارات مشکل اصلی استان ما در توسعه ورزش همگانی و زیرساخت های ورزش است و همین امر باعث شد تا ساخت این مجموعه به مدت پنج سال متوقف شود.

وی افزود: تاکنون برای اجرای فاز اول این پروژه اعتباری بالغ بر 15 میلیارد و 240 میلیون ریال هزینه شده است و برای تکمیل این مجموعه مبلغ 18میلیارد ریال مورد نیاز است که امیدواریم تا سال 1393 شاهد افتتاح مجموعه ورزشی و خوابگاه ورزشکاران در استان باشیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان ساخت سالن کنفرانس، رستوران، فضای اداری و خدماتی را از مشخصات این مجموعه عنوان و افزود: با اعتبارات پیش بینی شده، سالن رزمی و سالن باستانی نیز در کنار این مجموعه ساخته می شود.

شمسی پور راه اندازی این مجموعه را گام بزرگی در توسعه ورزش در استان بر شمرد و گفت: موقعیت جغرافیایی استان محل بسیار مناسبی برای برگزاری اردوی تیم های ملی است اما نبود امکانات اسکان ورزشکاران مشکلی است که ما همیشه در میزبانی مسابقات با آن روبرو بوده ایم.

وی ادامه داد: با مساعدت مسئولین استانی در تامین اعتبارات مورد نیاز بتوانیم در زمان پیش بینی شده از برکات افتتاح این مجموعه ورزشی در استان استفاده کنیم.

30 جوان برتر استان چهارمحال و بختیاری تقدیر می شود

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از شناسایی و تقدیر 30 جوان برتر استان به مناسبت هفته جوان خبر داد.



محمود شمسی پور گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، در هفته جوان امسال برنامه های متنوعی برای جوانان در سراسر استان اجرا می شود.



وی تقدیر از 30 جوان برتر استان در زمینه های مختلف را از جمله این برنامه ها اعلام و تأکید کرد: در این هفته جشن های ویژه میلاد حضرت علی اکبر (ع) همراه با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در شهرکرد برگزار می شود.



شمسی پور همچنین از نشست خبری و تقدیر خبرنگاران جوان رسانه های جمعی استان در هفته جوان امسال خبرداد و افزود: در این هفته عملیات اجرایی سالن باستانی حضرت علی اکبر (ع) شهرکرد نیـز آغاز می شود.



مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری دیدار تشکل ها و جوانان با مسئولان این اداره کل در شهرستان اردل را از دیگر برنامه های هفته جوان اعلام و تصریح کرد: در این هفته و با هدف توجه به جوانان در مدیریت های استانی، یک روز مدیریت جوانان در دستگاه های اجرایی استان هم جزو برنامه های هفته یاد شده است.



وی دیدار با خانواده های معظم شهدا و جانبازان ورزشکار جوان، برنامه های ورزشی عمومی، و بازدید از پروژه ها و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در استان را از برنامه های پیش بینی شده اداره کل ورزش و جوانان در این هفته عنوان کرد.

درخشش ورزشکاران بروجن در مسابقات تنیس روی میز استان چهارمحال و بختیاری

مسابقات انتخابی تیم پینگ پنگ استان چهارمحال و بختیاری با درخشش ورزشکاران شهرستان بروجن به کار خود پایان داد.



مسابقات انتخابی تیم پینگ پنگ نونهالان استان چهارمحال و بختیاری با حضور 10 ورزشکار در بروجن برگزار شد و مهدی رفیعی، نوید طاراستی و علی شبانیان هر سه از شهرستان بروجن عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.

تیم نونهالان استان تیـر ماه سال جاری عازم مسـابقات کشوری خواهد شد.

برگزاری مسابقات پینگ پنگ جانبازان و معلولین در چهارمحال و بختیاری

لطیف لله گانی از شهرستان کیار عنوان اول مسابقات تنیس روی میز جانبازان و معلولین استان را کسب کرد.



مسابقات تنیس روی میز انتخابی استان چهارمحال و بختیاری در کلاس هفت ،هشت و نه برگزار شد و 16 شرکت کننده از سراسر استان در سالن انقلاب فارسان به رقابت با هم پرداختند.



در این رقابت ها لطیف لله گانی از شهرستان کیار در کلاس هفت، شهاب فدایی از فارسان در کلاس هشت، اسلام حسنی از شهرستان لردگان در کلاس نه و مهدی نظری از شهرستان فارسان موفق به کسب عناوین اول شدند.



در پایان این مسابقات و در جمع بندی امتیازات، تیم فارسان، لردگان و کیار به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

نفرات برتر این رقابت ها 16 تا 24 تیرماه سال جاری در رقابت های کشوری تنیس روز میز جانبازان و معلولین کشور که در ساری برگزار می شود حضور خواهند یافت.

هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی چهارمحال و بختیاری عنوان برتر کشوری را کسب کرد

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان چهارمحال و بختیاری در ارزیابی این فدراسیون موفق به کسب عنوان برتر در بین استان های کشور شد.



قهرمان آماره با اشاره به برنامه های این هیئت، گفت: در ارزیابی هیئت استانها که توسط کمیته ارزیابی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی کشور انجام شد و هیئت استان موفق شد از نظر تعداد مسابقات کشوری، رعایت ضوابط و آیین نامه ها و تعامل با وزارت ورزش و جوانان و ادارات استانی جز سه استان برتر کشور قرار گرفت.



رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان از تلاش این هیئت در جذب سرمایه بخش خصوصی خبر داد و افزود: استقبال مردم و بخش خصوصی از این ورزش خوب است و در مسابقات مختلف که در استان برگزار می شود ما شاهد حضور عموم مردم هستیم.



آماره خواستار حضور و حمایت بخش خصوصی در ورزش استان شد و گفت: بر اساس ارزیابی فدراسیون موفق شدیم عنوان هشت کشوری را در زمینه جذب اعتبارات در سال 1390 کسب کنیم و امیدواریم با تعامل و همکاری بخش خصوصی در سال جاری بتوانیم با افزایش اعتبارات، برنامه های بیشتری در استان برگزار کنیم.