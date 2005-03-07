اسامي داوران مسابقات كشتي آزاد ليگ منطقه اي جوانان كشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار " مهر" اسامي داوران و نمايندگان سازمان ليگ به اين شرح است : كرمانشاه – لرستان- فارس (مرصاد شيراز ) – توابع تهران (رويا پلاستيك شهريار) ميزبان : شهريار داوران : عزيز زحمتكش – محمد علي خاكپور – رضا مستجري – اكبر انصاري (تهران ) نماينده سازمان ليگ : منصور كياني (كرمانشاه)
اسامي داوران قضاوت كننده و نمايندگان سازمان ليگ در مسابقات كشتي آزاد ليگ منطقه اي جوانان كشور"جام مرحومين محمد علي سهرابي و اكبر يدالهي " اعلام شد.
به گزارش خبرنگار " مهر" اسامي داوران و نمايندگان سازمان ليگ به اين شرح است : كرمانشاه – لرستان- فارس (مرصاد شيراز ) – توابع تهران (رويا پلاستيك شهريار) ميزبان : شهريار داوران : عزيز زحمتكش – محمد علي خاكپور – رضا مستجري – اكبر انصاري (تهران ) نماينده سازمان ليگ : منصور كياني (كرمانشاه)
کد مطلب 163607
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