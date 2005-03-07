اسامي داوران مسابقات كشتي آزاد ليگ منطقه اي جوانان كشور اعلام شد

اسامي داوران قضاوت كننده و نمايندگان سازمان ليگ در مسابقات كشتي آزاد ليگ منطقه اي جوانان كشور"جام مرحومين محمد علي سهرابي و اكبر يدالهي " اعلام شد.