کرج تنها کلانشهر فاقد دوربین کنترل ترافیک در کشور/ ایمنی بالا با وجود کمبود تجهیزات

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کمالوند در نشست خبری خود که پیش از ظهر سه شنبه در کرج برگزار شد، گفت: کرج تنها کلانشهر کشور است که با وجود در اختیار داشتن حجم بالای خودرو هنوز فاقد امکانات و تجهیزات مکانیزه از قبیل دوربین های کنترل ترافیک است.

وی اظهار داشت: با وجود عدم دراختیار داشتن تجهیزات و امکانات مکانیزه استان البرز و به ویژه کلانشهر کرج، جزو ایمن ترین استان های کشور در حوزه راهنمایی و رانندگی قرار دارد.



کمالوند گفت: در چند سال گذشته روند رو به رشدی در حوزه ایمن سازی خودروها داشته ایم هرچند که هنوز به حد مورد انتظار نرسیدیم.



وی افزود: باید تلاش کنیم این ایمن سازی در حوزه راه و شهرسازی و دیگر حوزه های مرتبط نیز به وجود آید.



وی اظهار داشت: در حال حاضر هیچ نقطه حادثه خیزی در استان وجود ندارد و تلاش شده ایمن سازی در این خصوص به طور کامل صورت گیرد.



رئیس پلیس راهور استان البرز گفت: در حال حاضر بیش از 800 هزار خودرو در کلانشهر کرج تردد دارد که آمار بسیار بالایی است اما با این وجود دوربین های کنترل ترافیک در این شهر نصب نشده است.



وی تصریح کرد: توان و انرژی زیادی از پلیس راهور صرف روان سازی ترافیک در سطح شهر می شود و همین امر در برخی از موارد باعث می شود که اعمال قانون و برخورد با رانندگان متخلف آن طور که باید صورت نگیرد.



کمالوند در بحث افزایش ایمنی، فرهنگ سازی امری ضروری و انکار ناپذیر است برای مثال استفاده از کمربند ایمنی برای سرنشینان بهتر است تبدیل به یک فرهنگ مورد احترام برای همگان باشد تا آن که با زور و اجبار و اعمال قانون های سنگین اتفاق بیفتد.



وی اظهار داشت: آمار تخلفات مربوط به عدم استفاده از کمربند ایمنی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به همین زمان در سال گذشته کاهش داشته و سهم قابل توجهی از این کاهش به القای فرهنگ این امر به جامعه مربوط می شده هرچند که افزایش جریمه و اعمال قانون جدی تر با این موضوع نیز بی اثر نبوده است.



رئیس پلیس راهور البرز در خصوص آمار تخلفات مربوط به عدم استفاده از کمربند ایمنی در استان به خبرنگار مهر گفت: در سه ماهه اول سال گذشته 105 هزار و 979 مورد تخلف مربوط به عدم استفاده از کمربند ایمنی ثبت شده بود که این رقم در سه ماهه اول امسال به 909 هزار و 37 مورد رسیده است.