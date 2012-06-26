  1. بین الملل
۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۹

خبر فوری/

لاوروف دعوت عنان برای شرکت در کنفرانس سوریه را پذیرفت

لاوروف دعوت عنان برای شرکت در کنفرانس سوریه را پذیرفت

وزیر امور خارجه روسیه دعوت نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای شرکت در کنفرانس سوریه در ژنو را پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری گزارش داد سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دعوت کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه را برای شرکت در کنفرانس سوریه پذیرفته است.

این کنفرانس قرار است اواخر ماه جاری میلادی در ژنو سوئیس برگزار شود. پیش از این عنان خواستار مشارکت جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس شده بود که غربی ها به ویژه آمریکا همچنان با این درخواست مخالفت می کنند.

 

کد مطلب 1636085

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