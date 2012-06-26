مدارک شهردار متنخب زنجان به وزارت کشور ارسال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون اصفهانیان ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر زنجان تاکید کرد: امیدواریم امضای حکم آقای عزتی هرچه سریعتر انجام و شاهد ساماندهی و انجام هرچه بهتر وظایف توسط شهرداری باشیم.



وی در ادامه با اشاره به وضعیت فضای سبز زنجان افزود: باتوجه به پایین بودن سرانه فضای سبز استان نسبت به سرانه فضای سبز کشوری، پادگان تیپ 2 زرهی به مکان تفریحی فضای سبز تبدیل خواهد شد.



اصفهانیان افزود: وضعیت فضای سبز استان زنجان مطلوب نیست و در همین راستا باید فعالیت‎های ویژه‌ای صورت گیرد، چراکه وجود مکان‎های تفریحی برای مردم الزامی است.



رئیس شورای شهر زنجان ادامه داد: فضای سبز و مکان‌های تفریحی و همچنین وجود امکانات ورزشی و تفریحی در استان می‎تواند در ساماندهی و کنترل قشر جوان تاثیر بسزایی داشته باشد و متاسفانه باید گفت یکی از مشکلات مهم حال حاضر استان بالا بودن هزینه‎های ورزشی و تفریحی است به طوری که افراد برای استفاده از استخر و یا زمین فوتبال هزینه‌های بالایی را باید تقبل کنند که این موضوع اصلا توجیه منطقی ندارد و فقط مانع از شادابی و جذب جوانان به ورزش و سلامتی می‎شود و شاید بتوان ادعا کرد که در امر روی آوردن جوانان به اعتیاد نیز بی‌تاثیر نیست.

اصفهانیان افزود: وضعیت اعتیاد در استان نامطلوب است و باید در این راستا ارگان‌های مختلف چاره‎اندیشی کنند و با برگزاری کلاس‌های آموزشی در جلوگیری از این معضل اجتماع سهیم باشند.