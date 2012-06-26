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۶ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۴۶

اصفهانیان:

مدارک شهردار متنخب زنجان به وزارت کشور ارسال شده است

مدارک شهردار متنخب زنجان به وزارت کشور ارسال شده است

زنجان-خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر استان زنجان با تاکید بر لزوم تسریع در صدور حکم شهردار منتخب زنجان گفت: با توجه به اهمیت قضیه، تمام مدارک لازم برای انتخاب شهردار به وزارت کشور ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون اصفهانیان ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر زنجان تاکید کرد: امیدواریم امضای حکم آقای عزتی هرچه سریعتر انجام و شاهد ساماندهی و انجام هرچه بهتر وظایف توسط شهرداری باشیم.
 
وی در ادامه با اشاره به وضعیت فضای سبز زنجان افزود: باتوجه به پایین بودن سرانه فضای سبز استان نسبت به سرانه فضای سبز کشوری، پادگان تیپ 2 زرهی به مکان تفریحی فضای سبز تبدیل خواهد شد.
 
 اصفهانیان افزود: وضعیت فضای سبز استان زنجان مطلوب نیست و در همین راستا باید فعالیت‎های ویژه‌ای صورت گیرد، چراکه وجود مکان‎های تفریحی برای مردم الزامی است.
 
رئیس شورای شهر زنجان ادامه داد: فضای سبز و مکان‌های تفریحی و همچنین وجود امکانات ورزشی و تفریحی در استان می‎تواند در ساماندهی و کنترل قشر جوان تاثیر بسزایی داشته باشد و متاسفانه باید گفت یکی از مشکلات مهم حال حاضر استان بالا بودن هزینه‎های ورزشی و تفریحی است به طوری که افراد برای استفاده از استخر و یا زمین فوتبال هزینه‌های بالایی را باید تقبل کنند که این موضوع اصلا توجیه منطقی ندارد و فقط مانع از شادابی و جذب جوانان به ورزش و سلامتی می‎شود و شاید بتوان ادعا کرد که در امر روی آوردن جوانان به اعتیاد نیز بی‌تاثیر نیست.
 
اصفهانیان افزود: وضعیت اعتیاد در استان نامطلوب است و باید در این راستا ارگان‌های مختلف چاره‎اندیشی کنند و با برگزاری کلاس‌های آموزشی در جلوگیری از این معضل اجتماع سهیم باشند.
کد مطلب 1636087

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