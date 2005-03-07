  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۳۰

اردوي تيم ملي كشتي فرنگي جوانان هفته آينده تشكيل مي شود

اردوي آمادگي تيم ملي جوانان كشتي فرنگي كشورمان طي روزهاي 22 اسفند ماه83 لغايت 12 فروردين ماه 84 در محل خانه كشتي تهران تشكيل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار " مهر" سازمان تيم هاي ملي از كشتي گيران زير خواست تا در تاريخ فوق الذكر در محل اردو حضور به هم رسانند. 
50 كيلوگرم : محمد فقيري (تهران ) – مصطفي قاسمي راد – ولي عليزاده (خوزستان ) – حميد زارع (قم ) – رضا شيخي (سيستان و بلوچستان ) 
55 كيلوگرم : جاسم اميري ( لرستان ) – حميد سوريان (تهران ) – مصطفي ابراهيمي (گلستان ) 
60 كيلوگرم : محمد رضا قضائي – سجاد يكتا راد (تهران ) 
66 كيلوگرم : حميد ريحاني (فارس ) – حسن زيدوند (خوزستان ) – علي اصغرعليزاده (توابع تهران ) 
74 كيلوگرم : فرشاد عليزاده (تهران ) – داود عابدين زاده (توابع تهران ) – مسلم رنجبر(تهران ) – حبيب اخلاقي (خوزستان )
84كيلوگرم : داود هداوند (تهران ) – داود گيل نيرنگ (مازندران ) – سامان طهماسبي (كردستان ) – قاسم رضائي (مازندران ) – محمد رضا زيدوند (خوزستان )
96كيلوگرم : علي اكبر صادق (تهران ) – مهدي عسگري (خوزستان ) – محمد قرباني (كرمانشاه )
120كيلوگرم : اسماعيل نظري (توابع تهران ) – محمد رضا كاوه تبار (كرمانشاه ) – رسول حشمتي (كرج ) – بهنام هدهدي (گيلان )
سرمربي : محمد بناء (تهران )
مربيان : ناصرنوربخش (توابع تهران )– ايرج قلاوند (خوزستان )

کد مطلب 163609

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها