اردوي تيم ملي كشتي فرنگي جوانان هفته آينده تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار " مهر" سازمان تيم هاي ملي از كشتي گيران زير خواست تا در تاريخ فوق الذكر در محل اردو حضور به هم رسانند.
50 كيلوگرم : محمد فقيري (تهران ) – مصطفي قاسمي راد – ولي عليزاده (خوزستان ) – حميد زارع (قم ) – رضا شيخي (سيستان و بلوچستان )
55 كيلوگرم : جاسم اميري ( لرستان ) – حميد سوريان (تهران ) – مصطفي ابراهيمي (گلستان )
60 كيلوگرم : محمد رضا قضائي – سجاد يكتا راد (تهران )
66 كيلوگرم : حميد ريحاني (فارس ) – حسن زيدوند (خوزستان ) – علي اصغرعليزاده (توابع تهران )
74 كيلوگرم : فرشاد عليزاده (تهران ) – داود عابدين زاده (توابع تهران ) – مسلم رنجبر(تهران ) – حبيب اخلاقي (خوزستان )
84كيلوگرم : داود هداوند (تهران ) – داود گيل نيرنگ (مازندران ) – سامان طهماسبي (كردستان ) – قاسم رضائي (مازندران ) – محمد رضا زيدوند (خوزستان )
96كيلوگرم : علي اكبر صادق (تهران ) – مهدي عسگري (خوزستان ) – محمد قرباني (كرمانشاه )
120كيلوگرم : اسماعيل نظري (توابع تهران ) – محمد رضا كاوه تبار (كرمانشاه ) – رسول حشمتي (كرج ) – بهنام هدهدي (گيلان )
سرمربي : محمد بناء (تهران )
مربيان : ناصرنوربخش (توابع تهران )– ايرج قلاوند (خوزستان )
اردوي آمادگي تيم ملي جوانان كشتي فرنگي كشورمان طي روزهاي 22 اسفند ماه83 لغايت 12 فروردين ماه 84 در محل خانه كشتي تهران تشكيل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار " مهر" سازمان تيم هاي ملي از كشتي گيران زير خواست تا در تاريخ فوق الذكر در محل اردو حضور به هم رسانند.
نظر شما