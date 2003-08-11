دموكراتها براي به دست گرفتن قدرت در انتخابات آينده آمريكا شانس كمي دارند

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه واشنگتن پست در مقاله امروز خود نوشت با وجود ركود اقتصادي آمريكا و ناتوان ماندن دولت بوش در پاسخگويي به سوالاتي كه از طرف عموم درباره جنگ عراق مطرح مي شود بعيد است كه دمكراتها بتوانند دوباره قدرت را در كاخ سفيد بدست گيرند .

به نوشته اين روزنامه انحصار طلبي بزرگترين مانعي است كه بر سر راه دمكراتها قرار دارد . تحليل گران وابسته به جمهوريخواهان كه مبارزات اوليه براي احراز 435 كرسي كاخ سفيد را پيگيري مي كنند مي گويند جامعه آمريكا به اندازه كافي از اقدامات دولت ناراضي نيست كه به آن راي مخالف دهد . از طرفي حزب جمهوري خواه با تلاشهاي مالي كار را براي دموكراتها دشوار خواهد كرد و پيروزي آنها را بر جمهوري خواهان دور از انتظار مي كند .

با اين حال بزرگترين عاملي كه اميدهاي دمكراتها را همواره به ياس تبديل كرده است تقسيمات انتخاباتي كنگره آمريكااست. حوزه بندي انتخاباتي كنگره مناطق رقابت اندكي را در سراسر كشور شامل مي شود . بنابراين دموكراتها براي احراز دوباره اكثريت كرسي ها در كاخ سفيد بايد درصد زيادي از آرا را بدست آورند .

واشنگتن پست افزود مناطق انتخاباتي زيادي براي ايفاي نقش دموكراتها وجود ندارد و آنان براي دستيابي مجدد به قدرت در كاخ سفيد به يك موج جديد نياز دارند، موجي كه هنوز ايجاد نشده است ."گلن بولگر" يك نظر سنج حزب جمهوري خواه نيز مي گويد دموكراتها براي بازگشت به كاخ سفيد مجبورند وضع مالي بسيار خوبي داشته باشند.

حوزه بندي انتخاباتي مجدد كه كنگره آمريكا آن را تصويب كرد به دو سال پيش باز مي گردد ، زمانيكه در سال 2000 كنگره اطلاعات سرشماري جمعيت آمريكا را براي منطقه بندي جديد مورد استفاده قرار داد و صدها تن از نمايندگان كاخ سفيد را در مناطق امن قرار داد. اين امر به جمهوري خواهان كمك كرد و تعداد كرسي هاي آنها را از 205 به 229 تغيير داد.

دراين حال اگر جمهوري خواهان تگزاس در دولت و مجلس آمريكا موفق شوند كه بار ديگر مناطق انتخاباتي را دوباره تغيير دهند و فرصت ايده الي براي حزب جمهوري خواه ايجاد كنند وضع براي دموكراتها باز هم دشوارتر خواهد شد و باعث مي شود تا 15 ماه ديگر چند نماينده دموكرات بركنار شوند.

واشنگتن پست در ادامه مي افزايد با وجود اين مشكلات ، حتي افراطي ترين دموكراتها اكنون فقط انتظار دارند كه سال ديگر نتايج متعادلي بدست آورند و اميدوار باشند كه شرايط به گونه اي فراهم شود كه در انتخابات سال 2006 پيروز شوند. زمانيكه جمهوري خواهان ديگر بوش را در اختيار نداشته باشند .

رام امانوئل نماينده دموكرات و معاون رييس كميته مبارزاتي كنگره كه مشاور سابق كلينتون در كاخ سفيد بوده است گفت " حتي تبليغ درباره مسائل حياتي مانند درآمد، اشتغال زايي نيز براي ما پيشرفت اندكي داشته است".

درنگاه اول اميد دمكراتها براي بدست گيري دوباره قدرت در كاخ سفيد در سال 2004 كاملاً معقول است چراكه آمريكا تقريباً ميان اين دو حزب به دو نيمه مساوي تقسيم شده است ، همانطور كه پيروزي مشهور ال گور در راي گيري ( اما شكست وي در حكم قضايي) سال 2000 نشان داد .

با كاهش اخير محبوبيت بوش به علت ادامه حملات به نيروهاي آمريكايي در عراق برخي دموكراتها معتقدند موضوع جنگ عراق، نرخ بالاي بيكاري و كندي اقتصادي گشايش هاي سياسي بيشتري را براي آنان در پي داشته باشند .

با اين حال تحليل گران سياسي مي گويند حتي اگر تمام موانع از سر راه دموكراتها برداشته شود بعيد است بتوانند در انتخابات آينده پيروز شوند .

واشنگتن پست نوشته است : بنظر مي رسد نفوذ جمهوري خواهان به علت وضعيت مالي خوب آنها باشد ، بطوريكه نمايندگان جمهوريخواه هر كدام در حسابهاي بانكي خود بيش از صدهزار دلار قرار داده اند درصورتيكه دموكراتها از چنين وضعيتي برخوردار نيستند.

دمكراتها مي گويند با كاهش محبوبيت بوش در ميان مردم و افزايش مشاجرات پيرامون دخالت آمريكا در عراق حضور آنها در ميدان بيشتر شده است . "رابرت تي متسويي" نماينده دموكرات كاليفرنيا پيش بيني كرده است كه هم حزبي هايش قصد دارند از پائيز آينده با تبليغ و انتقاد درباره شيوه حكومتي بوش و وضع اقتصادي آمريكا نگرش مردم را نسبت به رئيس جمهور تغيير دهند.

برخي از تحليل گران مي گويند بزرگترين خطري كه سال آينده جمهوري خواهان از جمله بوش و كانديداهاي مجلس سنا را تهديد مي كند احتمالاً ركود اقتصادي شديد اين كشور است .