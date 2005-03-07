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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۲۴

نتايج اولين روز مسابقات فوتسال دسته يك دانشجويان

اولين روز از مسابقات فوتسال دسته يك دانشجويان پسر دانشگاههاي سراسر كشور با برگزاري هشت ديدار پيگيري شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" در رقابتهاي فوتسال دسته يك دانشجويان پسر كه از صبح روز گذشته در محل سالن تربيت بدني آغاز شده است تيم هاي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاههاي گيلان، مازندران، صنعتي ، شاهرود، لرستان ، صنعتي شريف، صنعتي سهند تبريز و اصفهان به پيروزي رسيدند و بازي 2 تيم دانشگاههاي صنعتي اصفهان و تبريز مساوي به پايان رسيد.
بنابراين گزارش در دومين روز اين مسابقات به ترتيب دانشگاههاي گيلان با مازندران ، اروميه با صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، بوعلي سينا همدان با لرستان ، هنر اصفهان با صنعتي شاهرود، صنعتي شريف با تبريز، صنعتي اصفهان با محقق اردبيلي ، اصفهان با تهران و صنعتي سهند تبريز با سيستان و بلوچستان به رقابت خواهند پرداخت.
همچنين مراسم افتتاحيه اين مسابقات روز گذشته با حضور دكتر طلايي، رييس پرديس دانشكده كشاورزي، دكتراميد معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تهران، دكتر عليزاده مدير كل تربيت بدني  وزارت علوم ، دكتر رجبي مدير تربيت بدني دانشگاه تهران، مسوولين دانشگاه ، مربيان ، سرپرستان و ورزشكاران تيمها در سالن مسابقات برگزار شد.

 

کد مطلب 163610

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