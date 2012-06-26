  1. سیاست
۶ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۰۹

تقوی در گفتگو با مهر:

جلسه امروز هم بی نتیجه ماند/جامعه روحانیت در انتخابات تاثیرگذار خواهد بود

جلسه امروز هم بی نتیجه ماند/جامعه روحانیت در انتخابات تاثیرگذار خواهد بود

عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه جلسه امروز عصر جامعه روحانیت مبارز هم بی نتیجه به پایان رسید، گفت: بدلیل اینکه بیشتر اعضای جامعه روحانیت در سفر بودند، موضوع مهمی در جلسه امروز مطرح نشد.

سید رضا تقوی در گفتگو با خبر نگار مهر، با اشاره به جلسه امروز عصر جامعه روحانیت مبارز، اظهار داشت: جلسه امروز عصر بدلیل اینکه اکثریت اعضای جامعه روحانیت در مشهد هستند بی نتیجه ماند و بحث خاصی در آن مطرح نشد.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، در مورد پیوستن اعضای جدید به این تشکل سیاسی، گفت: به دلیل بی نتیجه بودن جلسه نمی توانم نام اعضای جدید را بگویم.

وی همچنین در مورد استراتژی جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات آینده، افزود: هنوز جامعتین وارد مباحث انتخابات نشده است؛ اما قطعا در انتخابات تاثیرگذار خواهد بود.

همچنین جعفر شجونی دیگر عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با مهر، گفت: با توجه به مصادف شدن جلسه این هفته جامعه روحانیت با سالروز واقعه هفتم تیر بیشتر اعضای این تشکل برای شرکت در مراسم های این روز در مسافرت بودند؛ لذا بیشتر اعضا حضور نداشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز جامعه روحانیت مبارز قرار بود در مورد عضویت اعضای جدید وهمچنین سخنگو تصمیم گیری شود.

بر اساس این گزارش، آیت الله مهدوی کنی نیز امروز خبر از پیوستن اعضای جدید به جامعه روحانیت مبارز داده بود.

کد مطلب 1636107

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