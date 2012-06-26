نامگذاری خیابانی به نام "ابوموسی"

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا عصر سه شنبه در جلسه شورای شهر گرگان افزود: مقابله با ادعای واهی برخی از کشورهای عربی پیرامون جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی هدف از تصویب این مصوبه با طرح دو فوریت در شورای عالی استان ها بوده است.

وی با تاکید بر اتخاذ موضع کاملاً مقتدرانه در مورد ادعای کهنه و بدون منطق امارات نسبت به مالکیت جزایر سه گانه عنوان کرد: جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی بنا بر اسناد و دلایل تاریخی جزء جدایی‌ناپذیر سرزمین پر افتخار ایران اسلامی است که به منظور شناسایی و معرفی این بخش از سرزمین ایران و تاکید بر حفظ تمامیت ارضی این موضوع به صورت دو فوریت در دستور کار شورای عالی استان ها قرار گرفت.

نماینده گلستان در شورای عالی استان ها ادامه داد: شورای عالی استان ها در پنجاه و هفتمین اجلاس خود همچنین مشارکت و همکاری شهرداری‎های کلان شهرهای کشور به استفاده از امکانات اعتباری و عمرانی خود برای ایجاد یکی از نمادهای ملی و یا محلی در جزیره ابوموسی را مصوب کرد.

نورا با بیان این مطلب که بازنمایی و گسترش نمادهای ارزشی و تمدنی در این منطقه می تواند در تعمیق همبستگی ملی نقش برجسته ای داشته باشد، اظهار داشت: طرح الزام شهرداری ها به استفاده از امکانات عمرانی و اعتباری خود برای ایجاد یکی از نمادهای ملی و محلی در جزایر ابوموسی می تواند در تبادل فرهنگی و ایجاد جذابیت برای مردم ایران و سایر نقاط دنیا در بازدید از این بخش بسیار تاثیرگذار باشد.

این عضو شورای شهر در پایان یادآور شد: بر اساس ماده واحده این مصوبه در راستای تقویت وحدت ملی و تبادل فرهنگی بین مناطق مختلف کشور شهرداری های کلان شهر مکلف هستند با استفاده از اعتبارات خود به صورت جداگانه و یا مشترک نسبت به جانمایی و ایجاد یکی از نمادهای فرهنگ و تمدن ملی و محلی در جزیره ابوموسی اقدام نمایند.