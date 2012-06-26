تصادفات رانندگی قم در 24 ساعت گذشته 77 مجروح داشت

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی 24 ساعت گذشته تعداد یک هزار و 273 تماس در اورژانس قم به ثبت رسید که منجر به انجام 145 ماموریت شد.



وی ادامه داد: از این تعداد ماموریت 122 مورد شهری و 23 مورد نیز جاده ای بوده است.



معاون اورژانس قم این تعداد ماموریت 77 مورد مربوط به تصادفات قم و مابقی مربوط به ماموریت‌های قلبی - تنفسی و دیگر موارد بود.



فراهانی عنوان کرد: از مجموع حوادث رانندگی 35 حادثه مربوط به موتور سواران بود که 45 مصدوم برجای گذاشت.



وی گفت: از این تعداد مجروح 21 نفر به صورت سرپایی مداوا و 24 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.



معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم ابراز داشت: در این مدت یک نفر بر اثر مرگ طبیعی از دنیا رفت.

