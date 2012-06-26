تصادفات رانندگی قم در 24 ساعت گذشته 77 مجروح داشت

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی 24 ساعت گذشته تعداد یک هزار و 273 تماس در اورژانس قم به ثبت رسید که منجر به انجام 145 ماموریت شد.
وی ادامه داد: از این تعداد ماموریت 122 مورد شهری و 23 مورد نیز جاده ای بوده است.
معاون اورژانس قم این تعداد ماموریت 77 مورد مربوط به تصادفات قم و مابقی مربوط به ماموریتهای قلبی - تنفسی و دیگر موارد بود.
فراهانی عنوان کرد: از مجموع حوادث رانندگی 35 حادثه مربوط به موتور سواران بود که 45 مصدوم برجای گذاشت.
وی گفت: از این تعداد مجروح 21 نفر به صورت سرپایی مداوا و 24 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.
معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم ابراز داشت: در این مدت یک نفر بر اثر مرگ طبیعی از دنیا رفت.
قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم گفت: حوادث رانندگی قم در 24 ساعت گذشته منجر به مجروحیت 77 نفر شد.
مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی 24 ساعت گذشته تعداد یک هزار و 273 تماس در اورژانس قم به ثبت رسید که منجر به انجام 145 ماموریت شد.
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