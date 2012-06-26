نمایشگاه نقاشی "ته کوچه های بن بست" در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دراین نمایشگاه که عصر سه شنبه در تالار بیضاء اردبیل گشایش یافت، 18 اثر شهاب ناظری هنرمند اردبیلی با سبک نقاشی با سیاه قلم و با موضوع اعتیاد و معضلات خانواده ها به تصویر کشیده شده است.

هنرمند نقاش اردبیلی در مراسم افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری نمایشگاه مقاشی "ته کوچه های بن بست" را آگاه سازی، اطلاع رسانی و مبارزه با اعتیاد و گرایش به مصرف مواد مخدر در بین خانواده ها عنوان کرد.

شهاب ناظری انعکاس ناهنجاریهای اجتماعی گرایش به مواد مخدر در بین خانواده را مهمترین هدف آثار برشمرد و افزود: در این آثار تلاش شده چهره زشت اعتیاد را در خصوص گرفتاریها و ایجاد ناهنجاریهای مرتبط با خانواده افراد معتاد به تصویر کشیده شود.

وی با بیان اینکه این آثار مسایل پیرامون اعتیاد را در موتبط با جامعه و خانواده به نمایش گذاشته است، افزود: نشان دادن گرفتاریها و معضلات خانواده هایی که با اعتیاد درگیر هستند، می تواند در مبارزه با اعتیاد بیش از نشان دادن افراد معتاد تاثیرگذار باشد.

نمونه ای از آثار نمایشگاه "ته کوچه های بن بست"

ناظری تبلیغات کلیشه ای در زمینه مبارزه با مواد مخدر را پاسخگو ندانست و اضافه کرد: نشان دادن تاثیر سو فرد معتاد بر خانواده و فرزندان با استفاده از نقاشی با سیاه قلم می تواند نوآوری بوده و تاثیر مثبتی داشته باشد.

وی در خصوص انتخاب سیاه قلم برای خلق این آثار یاداور شد: نشان دادن چهره سیاه و زشت حقیقت در ارتباط با فرد معتاد و ناهنجاریهایی که در زندگی فردی و اجتماعی رقم زده مهمترین کاربرد استفاده از سیاه قلم و تصویر زندگی این افراد بود.

هنرمند نقاش اردبیلی تصریح کرد: در همین راستا تلاش کریدم با برگزاری این نمایشگاه نقاشی جنبه بدیع و جدیدی از آثار سوء مصرف موادمخدر در جامعه را به منظور آگاه سازی خانواده ها نشان دهیم.



وی همچنین با اشاره به همکاری ستاد مبارزه با موادمخدر استان و مرکز ترک اعتیاد طلوع اردبیل تاکید کرد: مصمم هستیم در راستای بازگویی مخاطرات اعتیاد در خانواده و جامعه این نمایشگاه را به صورت سالانه برگزار نماییم.

شهاب ناظری متولد 1354 اردبیل فعالیت هنری خود را از سال 96 آغاز کرده و در دو سال اخیر به صورت جدی در زمینه نقاشی با سیاه قلم و نقاشی روی بوم، خطاطی و کاریکاتور آثار متعددی را خلق کرده است.



مبارزه با اعتیاد نیازمند فرهنگ سازی است



دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل نیز در بازدید از این نمایشگاه در گفتگو با مهر با اشاره به اعتیاد سه درصد مردم اردبیل به مواد مخدر بر ضرورت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و بویژه آگاه سازی شهروندان تاکید کرد.

نمونه ای از آثار نمایشگاه "ته کوچه های بن بست"

الله شکر فخیمی تصریح کرد: برنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان مصون سازی 97 درصد مردم که اعتیاد ندارند، بوده تا جلوی افزایش تعداد معتادان گرفته شود.

وی از فعالیت 10 انجمن پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در سطح استان خبر داد و افزود: هشت کمپ ترک اعتیاد نیز در حال اخذ مجوز در سطح استان هستند که با فعالیت آنها اقدامات موثری انجام خواهد شد.

فخیمی با اشاره به فعالیت 12 انجمن حمایت از ترک اعتیاد و چهار کمپ ترک اعتیاد در استان اضافه کرد: هم اکنون چهار کمپ ترک اعتیاد در سطح شهرستانها و مرکز استنان فعال هستند.

وی با اشاره به افزایش حمایتهای دولت از تشکلها و بخشهای مردمی بر ضرورت توسعه فعالیتهای فرهنگی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و آگاه سازی خانواده ها تاکید کرد.

