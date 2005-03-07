جلسه هيات مديره با پروين / بازيكنان به اميد فردا برگشتند

به گزارش خبرنگار "مهر" در تمرين روز گذشته پرسپوليس به بازيكنان اين تيم اعلام شده بود براي دريافت طلب هاي خود امروزظهر مقابل دفتر باشگاه تجمع كنند. بازيكناني كه قسط دوم پيش پرداخت هاي خود را دريافت نكرده بودند به وعده خود عمل كردند و از ساعت 12 امروز در دفتر باشگاه حضور پيدا كردند اما پس از حضور چند دقيقه اي به آنها اعلام شد طلب هايشان را طي فردا و پس فردا دريافت خواهند كرد. علي پروين نيز به آنها پيغام داد مشكلشان حل مي شود و بهتر است محل باشگاه را به مقصد ورزشگاه كارگران ترك كنند تا تمريناتشان را براي ديدار روز پنجشنبه مقابل استقلال اهواز پيگيري كنند.

پس از ترك باشگاه توسط بازيكنان ، علي پروين به اتفاق جعفر كاشاني ، حجت الله خطيب ، سيد ضياالدين شجاعي برهان و حسين كلاني در جلسه اي حضور يافتند تا به اين مشكلات رسيدگي كنند.

ظاهرا مشكل مالي بازيكنان پرسپوليس فعلا حل شده و آنها مي توانند اميدوارباشند كه قبل از سفر به اهواز طلب هايشان را دريافت كنند.